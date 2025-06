Përfaqësues të sektorëve të ndryshëm të shoqërisë marshuan nëpër rrugët e qytetit gjatë gjithë ditës së djeshme, duke kërkuar zgjedhje të reja parlamentare dhe lirimin e të arrestuarve në protestat e mëhershme.

Gjeorgjia shënoi ditën e 18-të të protestave mbrëmë kundër vendimit të kryeministrit Irakli Kobakhidze muajin e kaluar për të pezulluar negociatat për integrim në Bashkimin Evropian, duke përmendur "shantazhin dhe manipulimin" nga politikanët e BE-së.

Demonstruesit u mblodhën në kryeqytetin Tbilisi për ta dënuar vendimin.

Demonstruesit u grumbulluan në mbrëmje para ndërtesës së Kuvendit dhe bllokuan rrugën Shota Rustaveli.

Ata mbanin flamuj të Gjeorgjisë, BE-së dhe Ukrainës dhe parulla me slogane anti-qeveritare.

Më 28 nëntor, Kobakhidze njoftoi se në përgjigje të ndërhyrjes politike evropiane dhe zhvatjes së pretenduar me fondet e BE-së, Gjeorgjia do të pezullonte bisedimet e saj për anëtarësim në BE deri në vitin 2028, megjithëse do të vazhdojë të punojë drejt anëtarësimit në BE deri në vitin 2030.

Vendimi shkaktoi zemërim, me mijëra protestues që dolën në rrugët e Tbilisit.