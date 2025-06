Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, tha të dielën se vendet e Lindjes së Mesme duhet t'i respektojnë kufijtë dhe të drejtat sovrane të njëra-tjetrës.

"Ka ardhur koha që vendet e rajonit të bashkohen, të pranojnë një kulturë bashkëpunimi dhe të angazhohen jo vetëm për t'i respektuar kufijtë dhe sovranitetin e njëra-tjetrës, por gjithashtu për t’u mbrojtur njëri-tjetrin," tha Fidan në një intervistë për kanalin televiziv të Arabisë Saudite, Al Hadath.

"Duhet të qëndrojmë krah për krah dhe të vendosim interesat dhe rendin tonë në rajon," shtoi ai. "Ne nuk duam dominimin e Iranit në rajon, as dominimin turk apo arab," deklaroi ministri turk.

Ai theksoi se, përndryshe, rajoni do të ndërhyhet nga jashtë, polarizimi do të shfrytëzohet dhe kjo do të çojë në konflikte të gjata, të dhunshme dhe të kushtueshme.

Fidan nënvizoi se një ndërhyrje e tillë është e panevojshme dhe tregoi se popujt e rajonit mund të jetojnë hapur dhe transparencë pa të.

Gjithashtu, Hakan Fidan shtoi se është e mundur të krijohen aleanca ekonomike, politike dhe ushtarake në këtë rajon, ashtu siç po formohen në Evropë, Amerikën e Veriut dhe pjesë të tjera të botës.

Ndërkaq, ministri u shpreh se toka e rajonit është pjellore, si dhe populli është produktiv, punëtor dhe i ndershëm.

Fidan tha se pas 13-14 vitesh vuajtjesh të mëdha, Siria ka hyrë në një fazë të re dhe theksoi se Türkiye ka një kufi prej 911 kilometrash me Sirinë.

Ai tha se lidhjet historike, gjeografike, kulturore dhe fetare kanë lidhur thellë dy kombet. "Kur filloi periudha e vështirë në Siri, opozita e veriut të Sirisë iu drejtua Türkiyes për mbështetje. Miliona refugjatë të shpërngulur e panë Türkiyen si shtëpinë e tyre dhe ne i mirëpritëm," tha Fidan, duke theksuar rëndësinë që opozita siriane të gjejë mbështetje në Türkiye.

Fidan theksoi se Türkiye ka punuar shumë për t’i ndihmuar grupet opozitare siriane të zgjidhin problemet në mënyrë konstruktive.

Më tej, ministri turk tregoi se procesi i Astanas ka luajtur një rol kyç, ndonëse regjimi i Bashar al-Assad ka mbetur i papërgatitur për të gjetur zgjidhje për shkak të arsyeve të ndryshme.

Ai nënvizoi se pas fillimit të operacionit, Türkiye ka punuar intensivisht me Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dhe grupe të tjera opozitare për të siguruar që operacioni të realizohej në mënyrën më paqësore, pa probleme dhe më të kostos efikase të mundshme.

Sidoqoftë, ai sqaroi se para kësaj, Türkiye nuk ishte angazhuar në asnjë përpjekje planifikimi me ndonjë vend ose grup.

Fidan theksoi se Türkiye, si një lojtar kyç në rajon dhe mik i opozitës, ka luajtur një rol të rëndësishëm duke mbajtur një dialog konstruktiv për ta menaxhuar procesin në disa çështje. Ai theksoi se ky dialog do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Ai gjithashtu u përgjigj në lidhje me pyetjet për kontaktet me Assad dhe ngjarjet që çuan në largimin e tij.

"Ne e dimë se kolegët tanë kanë pasur disa kontakte me Damaskun. Ata na e thanë atë ditë. Megjithatë, nuk kam informacion nëse kush ka biseduar drejtpërdrejt me të ose në çfarë niveli," tha ai.

Fidan gjithashtu theksoi se pretendimet që Türkiye ka mundësuar largimin e Assad nga Siria përmes bashkëpunimit me disa palë janë të pavërteta. Ai theksoi se kjo nuk është diçka që Türkiye do të bënte dhe se vendi i tij nuk ka rol në këtë çështje.

Në lidhje me vizitën e shefit të Inteligjencës Kombëtare të Türkiye, Ibrahim Kalin, në Damask, Fidan tha se kjo ka ardhur pas konsultimeve të gjera me vende rajonale dhe perëndimore.

"Si duhet të komunikojnë vendet rajonale dhe globale me administratën e re në Damask? Përmes kontakteve tona, vërejtëm perceptimet dhe kërkesat e përgjithshme," tha ai.

"Ka disa parime që shumica e palëve duket se i bien dakord. Këtu përfshihen parandalimi i organizatave terroriste që përfitojnë nga Damasku në epokën e re, trajtimi i mirë i grupeve më pak të favorizuara, sidomos të krishterëve, kurdëve, alevitëve dhe turkmenëve, si dhe krijimi i një qeverie gjithëpërfshirëse."

Fidan shtoi se gjatë vizitës së Kalin në Damask, ai i përcolli qëndrimet e komunitetit ndërkombëtar, të rajonit dhe të Türkiye palës tjetër.

Më pas, më 14 dhjetor, një takim u mbajt në Aqaba, Jordani, ku u zhvilluan diskutime të tjera.

Fidan shtoi se politika e Türkiyes në Siri ka qenë multidimensionale gjatë 13 viteve të fundit, me qëllimin kryesor për ta parandaluar hyrjen e refugjatëve në Türkiye për shkak të dështimit të Assad në pajtimin me opozitën.

Ai shpjegoi se Türkiye ka punuar me grupet opozitare që kontrollojnë vijat e përparuara të frontit për të mbajtur stabilitetin dhe se bashkëpunimi me grupe si Ushtria Kombëtare Siriane dhe Fronti i Lirimit Kombëtar Sirian ka qenë shumë i ngushtë.

Fidan shtoi se Türkiye ka këshilluar këto grupe për sistemet moderne të administratës dhe parimet e qeverisjes.

"Vëzhgimet tona tregojnë se prioriteti kryesor për këto grupe është shmangia e përsëritjes së gabimeve të Bashar al-Assad dhe sigurimi që populli sirian të arrijë begatinë dhe stabilitetin që meritojnë duke i pranuar ato."

Ai theksoi se ne duhet t’i ndihmojmë ata në këtë proces ndërkohë që sigurojmë që ata t'i shmangin gabimet.

Fidan bëri thirrje se vendet duhet të lënë mënjanë idenë e dominimit dhe ambiciet imperialiste. Ai gjithashtu theksoi se konflikte të tilla që kanë pasur pasoja për rajonin duhet të ndalen.

Ai shtoi se një qasje e tillë do të krijonte një cikël veprimi dhe reagimi, që do të çonte në një rreth vicioz.

Fidan gjithashtu vuri në dukje se Irani do të mësojë nga kjo periudhë e re dhe se duhet ta mbështesim konstruktivisht.

Ai tha se duhet të komunikojmë gjithashtu pritshmëritë tona për administratën e re të Sirisë dhe t’i mbështesim ato përkatësisht.