Nuk ka asnjë dyshim se Türkiye është një lojtar "i rëndësishëm" në Siri, tha Shtëpia e Bardhë të hënën, ndërsa Damasku po del nga sundimi pesë dekadash i familjes Asad.

"Nuk ka dyshim se turqit janë lojtarë të rëndësishëm këtu në çfarëdo rezultati që do të jetë në Siri, siç kanë qenë gjatë 14 viteve të fundit", u tha gazetarëve zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby.

"Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të kemi biseda me ta në të gjitha nivelet e ndryshme për atë që po bëjnë, cilat janë shqetësimet e tyre. Siç e kam thënë në të kaluarën, ata kanë shqetësime legjitime për një kërcënim terrorist përgjatë atij kufiri me Sirinë. Qytetarët turq kanë rënë viktimë e aktiviteteve terroriste atje.

Megjithatë, Kirby tha se ShBA-ja do të ruajë mbështetjen e saj për SDF-në e udhëhequr nga YPG/PKK, partneri i saj kryesor sirian në luftën kundër DAASh/ISIS-it, duke shtuar se administrata Biden dëshiron të ruajë fokusin në luftën kundër DAESh/ISIS-it.

"Meqenëse ka nevojë për të mos konfliktuar dhe për të punuar me disa nga këto shqetësime të mbivendosura, ne do ta bëjmë këtë, sepse Türkiye është, siç e thatë me të drejtë, një aleate e NATO-s," tha ai.

"Ata kanë pasur, në mënyrë legjitime, kanë pasur një interes të madh për atë që po ndodh në Siri. Ne e njohim këtë. Ne gjithashtu e kuptojmë se ndonjëherë qëllimet e tyre nuk janë saktësisht të njëjta me tonat, dhe kështu ne flasim me ta për këtë dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë”, shtoi ai.

SDF-ja udhëhiqet nga YPG-ja, dega siriane e PKK-së, një organizatë terroriste e përcaktuar në ShBA dhe Türkiye.

Mbështetja e ShBA-së për SDF-në ka tensionuar ndjeshëm marrëdhëniet midis Uashingtonit dhe Ankarasë.