Luka Modriç (39), futbollisti i njohur kroat dhe rekordi për numrin e trofeve të fituara me "klubin mbretëror", nesër do të tentojë të fitojë trofeun e tij të 28-të me Real Madridin.

Ai do të përpiqet ta arrijë këtë sukses në ndeshjen finale të Kampionatit Botëror të Klubeve FIFA, ku ekipi më i trofeshëm evropian, më 18 dhjetor, të mërkurën, në Doha, do të luajë ndaj Pachucas nga Meksika, me fillim në orën 18:00 sipas kohës sonë.

Trofeun e tij të parë me Realin, kapiteni i Kroacisë (për të cilën ka luajtur 184 ndeshje dhe me të cilën ishte nënkampion i botës në Botërorin 2018 në Rusi dhe i treti në Botërorin 2022 në Katar) e fitoi menjëherë pas ardhjes në Madrid në vitin 2012 pas fitores ndaj Atalantës (2:0) në ndeshjen e Superkupës së UEFA-s.

Modrić është lojtar i Real Madridit që nga 27 gushti 2012, për të cilin ka luajtur 371 ndeshje zyrtare.

Trofetë e Modriçit me Real Madridin

La Liga e Spanjës: sezoni 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024.

Kupa e Mbretit të Spanjës: 2016/2017, 2022/2023.

Superkupa e Spanjës: 2012, 2017, 2020, 2022, 2024.

Liga e Kampionëve të UEFA-s: 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024.

Superkupa e UEFA-s: 2014, 2016, 2017, 2022, 2024.

Kupa Botërore e Klubeve të FIFA-s: 2014, 2016, 2017, 2018 dhe 2022.