Nicah Dibesh, një grua siriane 48-vjeçare, dy fëmijët dhe dy vëllezërit e motrat e së cilës u torturuan për vdekje në burgun Sednaya në Damask, kërkon drejtësi.

Dibesh u strehua në provincën juglindore të Sanliurfa të Türkiyes 3 vjet më parë me nipin dhe djalin e saj për shkak të luftës civile në Siri.

Gruaja, e cila është e lumtur që regjimi i Bashar Asadit në vendin e saj u përmbys, dëshiron të kthehet në Siri në të ardhmen dhe të fillojë një luftë ligjore për djemtë e saj Fehmi dhe Mustafa Dibesh dhe vëllezërit e saj Mohammed dhe Omer Alkatan, të cilët i humbi në Sednaya; burg, i vendosur në kryeqytetin e Sirisë, Damask.

Dibesh përpiqet t'ua lehtësojë dhimbjen fëmijëve të saj duke parë fotot e tyre në celular.

Ajo tha se vëllezërit e saj protestuan kundër regjimit të Asadit në vitin 2012 dhe se fillimisht vëllezërit dhe më pas dy djemtë e saj u dërguan në burgun Sednaya.

Dibesh ka thënë se në burgun Sednaya është fyer kur ka shkuar për të parë fëmijët dhe vëllezërit e saj dhe më pas e kanë marrë nga shtëpia dhe e kanë mbajtur për 3 muaj.

“Më kanë torturuar edhe mua. Rojet atje ishin të gjithë burra dhe më rrahën. Unë kam ende shenja torture në shpinë. Më lidhën duart pas shpine dhe i ngritën në ajër. Unë kam ende një shpatull të gjymtuar që nuk është shëruar”, shtoi ajo.

Duke thënë se dy nga djemtë e saj dhe dy nga vëllezërit e saj humbën jetën në burgun Sednaya si pasojë e torturave të ndryshme, Dibesh tha: “Tani jam në Türkiye. Nuk është e lehtë, kemi pasur katër vdekje. Ne dëshirojmë të falënderojmë Republikën e Türkiyes dhe Presidentin Recep Tayyip Erdogan që na pritën dhe nuk na lanë vetëm në këtë proces.”

- ‘Për një moment harrova funeralet dhe trishtimin, u lumturova shumë’

Duke e pritur me gëzim përmbysjen e regjimit të Asadit, Dibesh tha: “Kur Ushtria Kombëtare Siriane hyri në Aleppo, unë u gëzova. Kam kërcyer në gjendjen time të sëmurë dhe të paaftë, pavarësisht vdekjes së vëllezërve dhe djemve të mi. Për një moment harrova funeralet dhe trishtimin, u lumturova shumë.”

Duke thënë se ata planifikojnë të kthehen në Siri kur të rivendoset plotësisht rendi dhe paqja në vendin e tyre, Dibesh tha: “Bashar al-Assad na bëri refugjatë, por falë Zotit erdhëm në Türkiye, një vend mysliman, ndërsa Assad u strehua në Rusi, një vend jomysliman. Ne do të kthehemi tani në vendin tonë, por ai nuk do të mund të kthehet për jetën, kjo na mjafton.”

- "Unë do të kërkoj drejtësi"

Duke thënë se është e vendosur të kërkojë drejtësi për vëllezërit dhe djemtë e saj, Dibesh tha: “Kam 12 vite që po përjetoj trishtim të madh, madje nuk dihen varret e djemve dhe vëllezërve të mi që kanë vdekur në burg për shkak të torturave. Unë do të kërkoj drejtësi. Unë do të shkoj dhe do të gjej drejtësi me paaftësinë time.

Kur situata në Siri të përmirësohet, unë do të vazhdoj luftën time për të gjitha llojet e të drejtave. Do të kërkoj drejtësi si grua, motër, nënë. Do të tregoj kudo se si u torturuan dhe u vranë. Unë do të vazhdoj luftën time në të gjitha vendet e botës në kuadrin e së drejtës ndërkombëtare, inshallah”.