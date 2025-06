Türkiye: Izraeli vazhdon ta shkelë ligjin me pushtimin e tokave në Siri

Ministria tha se Türkiye do të vazhdojë përgatitjet, ndërmarrjen e masave parandaluese dhe shkatërruese kundër organizatave terroriste dhe do të bashkëpunojë me administratën e re në Siri në luftën kundër terrorizmit.