Mattarella: Rreziku i ndërhyrjes së jashtme në Ballkan është i lartë

“Vitet e fundit pa KFOR-in do të kishte pasur shpërthime dhune që do të kishin shkatërruar vendin”, tha Presidenti italian, Sergio Mattarella, duke folur me misionin komandues të KFOR-it italian në Kosovë.