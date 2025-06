Udhëheqësi i Houthi-ve Abdul-Malik al-Houthi njoftoi të enjten se grupi i tij lëshoi ​​një raketë hipersonike në Ministrinë e Mbrojtjes izraelite, që përkon me sulmet ajrore izraelite që synojnë Jemenin.

Pretendimi u bë në një transmetim të regjistruar në kanalin televiziv Al-Masirah të grupit pasi Izraeli tha se 14 avionë luftarakë hodhën dhjetëra bomba në pesë objektiva në zonat e kontrolluara nga Houthi të Jemenit.

Al-Houthi theksoi se sulmi me raketa dërgoi një "mesazh të fortë" dhe shkaktoi frikë të madhe për izraelitët.

Ai pretendoi se porti i Umm al-Rashrash (Eilat), një port i rëndësishëm izraelit, ishte çaktivizuar dhe mbyllur dhe përsëriti se sulmet izraelite ndaj Jemenit nuk do të ndikonin në angazhimin e grupit për ta mbështetur kauzën palestineze.

Grupi i mbështetur nga Irani njoftoi më herët se gjuajti dy raketa balistike "F-2 Palestine" në "objektivat jetike ushtarake" në Tel Aviv.

Izraeli më vonë konfirmoi se një raketë jemenase kishte rënë në Izraelin qendror, por pretendoi se Tel Avivi e kapi predhën.

Lëshimi i raketës përkon me sulmet ajrore izraelite në kryeqytetin e Jemenit, Sana'a, dhe qytetin port të Detit të Kuq, Al Hudaydah, duke synuar infrastrukturën energjetike dhe portet. Këto sulme vranë nëntë persona dhe plagosën tre, sipas një deklarate të Houthi.

Ky sulm shënon sulmin e tretë të Izraelit ndaj Jemenit që nga shpërthimi i gjenocidit në Rripin e Gazës në tetor 2023. Dy të parat ndodhën në korrik dhe shtator, me objektiva duke përfshirë portin e Al Hudaydah dhe objektet e karburantit në një termocentral.

Houthi, në solidaritet me Gazën, e cila po përballet me një luftë gjenocidale izraelite që prej 7 tetorit 7 2023 kanë vënë në shënjestër anijet izraelite mallrash ose ato të lidhura me Tel Aviv në Detin e Kuq me raketa dhe drone, duke shprehur vendosmërinë për të vazhduar operacionet deri në fund të sulmit në enklavë.

Që nga fillimi i vitit 2024, një koalicion i udhëhequr nga ShBA-ja ka kryer sulme ajrore për të cilat tha se po synojnë vendndodhjet e Houthi-ve në pjesë të Jemenit në përgjigje të sulmeve të grupit në Detin e Kuq. Kundërsulmet janë pritur herë pas here me hakmarrje nga grupi.

Me ndërhyrjen e Uashingtonit dhe Londrës, dhe një përshkallëzim të tensioneve, Houthit njoftuan se i konsiderojnë të gjitha anijet amerikane dhe britanike objektiva ushtarake.