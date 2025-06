Me administratën e re amerikane të udhëhequr nga republikani Donald Trump, do të ketë një mundësi për të arritur një armëpushim në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme, tha kryeministri slloven Robert Golob para takimit të Këshillit Evropian në Bruksel.

"Një moment i ri sigurisht që do të vijë në fillim të vitit të ardhshëm me një administratë të re amerikane. Dhe ai moment duhet të përdoret për të arritur një armëpushim si në Ukrainë ashtu edhe në Lindjen e Mesme", tha Golob.

Ai beson se vetëm pas zbatimit të armëpushimit do të jetë koha e duhur për bisedime për paqen dhe kushtet e paqes, si dhe për dërgimin e mundshëm të forcave paqeruajtëse evropiane në Ukrainë për të mbështetur ruajtjen e armëpushimit.

"Unë mendoj se ky diskutim mund të bëhet vetëm pasi të jetë vendosur armëpushimi dhe kur të shohim se për çfarë kanë rënë dakord të dy palët", tha Golob.

Sipas tij, Këshilli Evropian dhe Qeveria sllovene ende nuk kanë diskutuar për këtë.

"Sllovenia do të qëndrojë gjithmonë për paqen. Çfarëdo që është në shërbim të paqes dhe të rënë dakord në tryezën e bisedimeve, mendoj se kjo do të jetë rruga që Sllovenia do të mbështesë", shtoi Golob.

Në fillim të armëpushimit, Evropa duhet t'i ofrojë Ukrainës një perspektivë të qartë evropiane, tha Golob, duke shpjeguar se kjo nënkupton hapa konkretë në fushën e integrimit të Ukrainës në BE.

"Këtu Sllovenia, edhe përmes Komisares sonë Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, ka një detyrë shumë të madhe dhe gjithashtu të përgjegjshme se si ta sjellë Ukrainën në familjen evropiane. Ky është një synim fisnik që në asnjë mënyrë nuk lidhet me të qenit i ashpër ndaj askujt, por është e orientuar qartë në aspektin humanitar”, shpjegoi Golob.