Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përsëritur angazhimin e vendit të tij për ta ndihmuar Sirinë gjatë procesit të tranzicionit pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit.

"Ne mbështesim popullin sirian në menaxhimin e qetë të procesit të tranzicionit, pa asnjë vonesë gjatë rrugës," u tha Erdoğan gazetarëve gjatë kthimit nga Kajroja, ku mori pjesë dje në Samitin e 11-të të D-8.

Ai njoftoi se ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan së shpejti do ta vizitojë Sirinë. Ai shtoi se heqja e embargove dhe kufizimeve të vendosura nga regjimi i Asadit do të jetë e dobishme për rimëkëmbjen e Sirisë.

“Nëse Siria krijon një strukturë vërtet të qëndrueshme me këtë formacion të ri, për mendimin tim, ajo do të ketë një pozicion shumë të fortë në botën islame”, shtoi Erdoğan.

Ai paralajmëroi një zgjidhje të shpejtë të problemit të mungesës së energjisë në Siri dhe forcimin e marrëdhënieve tregtare me Sirinë dhe Irakun.

“Ne do t'i intensifikojmë lidhjet tona tregtare me Irakun dhe Sirinë. Kjo do të sjellë një vrull të ri si për Sirinë ashtu edhe për Türkiyen në çdo aspekt”, tha Erdoğan.

Duke theksuar se për kthimin vullnetar të sirianëve është e nevojshme të zgjidhet çështja e strehimit dhe punësimit, Erdoğan shprehu shpresën se zhvillimi i situatës në terren në periudhën e ardhshme do t'u mundësojë atyre kthimin vullnetar në vendin e tyre.

“Vëllezërit tanë në Siri do të vendosin vetë për të ardhmen e tyre. Ne do të përpiqemi t'i ndihmojmë ata të ndërtojnë struktura shtetërore”, tha Erdoğan.

Duke kujtuar se Rusia ka njoftuar se nuk planifikon të mbyllë ambasadën dhe konsullatën në Siri, Erdoğan tha se mendon se kjo është e mirë për palën siriane.

Presidenti turk Erdoğan tha gjithashtu se ishte i kënaqur që shumë vende nga bota islame dhe nga perëndimi po përmirësojnë kontaktet e tyre me Abu Mohammed al-Julani, liderin e grupit Hayat Tahrir al-Sham, i cili udhëhoqi përmbysjen e regjimit të Asadit në Siri.

Në kontekstin e sigurisë rajonale, ai bëri thirrje për qëndrueshmëri në mënyrën se si vendet perëndimore i trajtojnë grupet terroriste.

"Ashtu si DAESh-i nuk mund të mbajë demonstrata në rrugët dhe sheshet e vendeve perëndimore, as PKK-ja dhe degët e saj nuk duhet të bëjnë," tha Erdoğan.

Presidenti turk tha më tej se organizata terroriste PKK dhe degët e saj po humbasin rëndësinë dhe se është në fund të ekzistencës së saj. Ai shtoi se nuk mendon se ndonjë fuqi do të vazhdojë të bashkëpunojë me organizatat terroriste në Siri.

“Data e skadencës së organizatës terroriste PKK dhe degëve të saj ka skaduar. Paqja në Siri do ta bëjë të pamundur veprimin e organizatave terroriste”, tha presidenti turk.

Ai shtoi se Türkiye do të tregojë se ka ardhur koha për të eliminuar organizatat terroriste në Siri për të parandaluar kërcënimet terroriste nga jugu i kufirit të saj.

“Terroristët e PKK/YPG-së janë dënuar me izolim. Ata mbeten vetëm, si dje dhe sot, por e nesërmja e tyre nuk ekziston. Fundi i rrugës së terroristëve është në dukje”, tha Erdoğan.

Për çështje më të gjera gjeopolitike, Erdoğan u bëri thirrje vendeve perëndimore, veçanërisht ShBA-së, të ndërmarrin veprime kundër pushtimit të territoreve siriane nga Izraeli.

“Duhet thënë me zë të lartë se pushtimi izraelit i territoreve siriane është i papranueshëm”, tha Erdoğan.

Erdoğan kujtoi gjithashtu krimet e kryera nga regjimi i Asadit në burgun Sednaya pranë Damaskut dhe shtoi se këto krime janë një tregues i abuzimit që është kryer ndaj popullit sirian.

"Mizoritë, vrasjet jashtëgjyqësore dhe padrejtësitë janë ndër imazhet më të dhimbshme të realitetit dhe jetës nën regjimin Baath," tha ai, duke premtuar se Türkiye do të bënte gjithçka për të siguruar që ata që janë përgjegjës të ndiqen penalisht në përputhje me ligjin ndërkombëtar.