Sipas një sondazhi të ri, rreth tri të katërtat e izraelitëve favorizojnë një armëpushim në Gaza që do të çonte në një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve.

E përditshmja izraelite Maariv raportoi të premten se 74% e të anketuarve besojnë se Tel Avivi tani duhet të ndjekë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të siguruar kthimin e të gjithë robërve, edhe nëse kjo kërkon ndalimin e ofensivave ushtarake në Gaza.

Kjo pikëpamje mbështetet nga 84% e votuesve nga partitë opozitare dhe 57% e votuesve të rreshtuar me koalicionin aktual qeveritar.

Në të kundërt, vetëm 16% e të anketuarve mbështesin një marrëveshje të pjesshme, ndërsa 10% nuk ​​kishin ndonjë mendim specifik.

Në muajt e fundit, familjet e robërve izraelitë në Gaza kanë intensifikuar presionin ndaj qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu për të arritur një marrëveshje.

Udhëheqësit e opozitës dhe këto familje e akuzojnë Netanyahun për zvarritje të negociatave për ta ruajtur pozicionin e tij, pasi ministrat ekstremistë të kabinetit, duke përfshirë ministrin e Sigurisë Kombëtare Itamar Ben Gvir dhe Ministrin e Financave Bezalel Smotrich, kanë kërcënuar të tërhiqen nga qeveria nëse bihet dakord për një armëpushim të plotë.

Sondazhi zbuloi gjithashtu se 61% e izraelitëve besojnë se ushtria duhet ta ruajë praninë e saj përgjatë kufirit me Sirinë derisa të rivendoset stabiliteti. 25% e tjerë mbështesin një prani të kufizuar, ndërsa 14% mbeten të pavendosur.

Në një gjetje të veçantë, sondazhi tregon se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partitë opozitare do të siguronin 61 nga 120 vendet e Knessetit, të mjaftueshme për të formuar një qeveri. Partitë mbështetëse të Netanyahut do të merrnin 49 vende, ndërsa ligjvënësit arabë do të siguronin 10.

Megjithatë, nuk ka zgjedhje aktualisht në horizont, pasi Netanyahu ka refuzuar thirrjet për votim në mes të luftës së vazhdueshme.

Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Gaza që ka vrarë më shumë se 45.100 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, që nga një sulm ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor 2023.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti muajin e kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij kundër Gazës.