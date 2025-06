Zëdhënësi i Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara (OKB) për të Drejtat e Njeriut, Thameen Al-Kheetan, deklaroi se lideri i rrëzuar Bashar al-Assad në Siri dhe kushdo që ka kryer krime duhet të mbajë përgjegjësi.

Al-Kheetan dhe drejtoresha për komunikim e Zyrës së OKB-së në Gjenevë, Alessandra Vellucci, dhanë vlerësime në konferencën javore për shtyp të Zyrës së OKB-së në Gjenevë.

Al-Kheetan iu përgjigj një pyetjeje nga një gazetar i AA nëse OKB-ja do të paraqesë një kërkesë ligjore që Assadi të mbahet përgjegjës për krime ose nëse do të ketë ndonjë iniciativë tjetër.

"Sigurisht, Bashar al-Assad dhe të gjithë ata që mund të kenë kryer krime të rënda, të kaluar dhe të tashme, duhet të mbajnë përgjegjësi në përputhje me të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe gjykimet e drejta. Kjo është një situatë shumë e rëndësishme për tranzicionin në Siri dhe drejtësinë tradicionale me të cilën Siria do të fillojë," tha Al-Kheetan.

Ai kujtoi se kanë parë fotografi të qindra të burgosurve që dalin nga burgjet rreth dy javë pas rrëzimit të regjimit të Assadit në Siri.

"Ndërsa disa shprehin lumturi që panë dritën e diellit, të tjerë janë të heshtur për shkak të shokut që kanë përjetuar nga vitet e torturës dhe trajtimit çnjerëzor," tha Al-Kheetan.

Ai theksoi se shumë njerëz në Siri kanë qenë të burgosur për vite të tëra pa dijeninë e familjeve të tyre.

Al-Kheetan tha se kanë parë skena prekëse, si ribashkimi i prindërve me fëmijët e tyre pas shumë vitesh në burg.

Ai bëri të ditur se Organizata e Pavarur për Hetimin e Personave të Zhdukur në Siri, e themeluar më 30 qershor 2023 me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, do të fokusohet në uljen e vuajtjeve të familjeve të personave të zhdukur.

"Këtë do ta realizojnë mekanizmat ndërkombëtarë, duke përfshirë Komisionerin e Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Komisionin Ndërkombëtar të Pavarur Hetimor për Sirinë dhe Mekanizmin Ndërkombëtar të Paanshëm dhe të Pavarur për Sirinë të OKB-së, të cilët hetojnë krimet në Siri, ndjekin dhe mbledhin informacione mbi shkeljet dhe abuzimet e të drejtave të njeriut," shpjegoi Al-Kheetan.

Ai njoftoi se komisioneri i lartë i OKB-së për të drejtat e njeriut, Volker Turk, javën e ardhshme do të dërgojë një delegacion për të drejtat e njeriut në rajon për të mbështetur praninë e OKB-së në çështjet e të drejtave të njeriut në Siri.

"Kjo është mënyra e vetme për t'u përgjigjur vuajtjeve të papërshkrueshme që individët dhe familjet në mbarë vendin kanë pësuar për dekada dhe për të ndërtuar një të ardhme ku të drejtat e njeriut për të gjithë sirianët të respektohen, mbrohen dhe përmbushen njësoj," tha Al-Kheetan.

Ai theksoi se zyrtarët e qeverisë së përkohshme duhet të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të siguruar ruajtjen e provave për krimet dhe shkeljet.

"Kjo përfshin të dhëna dhe dokumente nga varret masive, burgjet, qendrat e paraburgimit, ministritë dhe institucionet e tjera shtetërore, si dhe prova të tjera që mund të jenë të rëndësishme në dokumentimin e asaj që ka ndodhur," nënvizoi Al-Kheetan.

Ai shtoi se zyrtarët e qeverisë së përkohshme duhet të marrin masa për të siguruar që gratë, fëmijët dhe komunitetet e ndryshme etnike dhe fetare të mund të gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre.