Të paktën 16 izraelitë u plagosën të shtunën kur një raketë e lëshuar nga Jemeni ra në zonën Tel Aviv-Jaffa në Izraelin qendror.

Ushtria izraelite konfirmoi sulmin, duke deklaruar: "Një raketë me origjinë nga Jemeni goditi Izraelin qendror pasi përpjekjet për përgjim dështuan".

Sipas Magen David Adom, shërbimi i ambulancës izraelite, 16 persona pësuan lëndime të lehta, kryesisht të shkaktuara nga xhami i thyer nga shpërthimi. Grupi Houthi mori përgjegjësinë për sulmin.

Në një deklaratë, zëdhënësi ushtarak Houthi, Yahya Saree, njoftoi se luftëtarët e tyre kryen "një operacion ushtarak që synonte një vendndodhje ushtarake të armikut izraelit në zonën e pushtuar Jaffa me një raketë balistike hipersonike".

Njoftimi vjen pasi Houthis pretenduan sulme të shumta me dronë në Izraelin qendror dhe jugor të premten dhe tre operacione të tjera ushtarake kundër pozicioneve izraelite të enjten, që përkon me sulmet ajrore izraelite në qytetet Sana'a dhe Al Hudaydah të Jemenit.

Huthi, në solidaritet me Gazën, e cila po përballet me një luftë gjenocidale izraelite që prej 7 tetorit, 2023, kanë vënë në shënjestër anijet izraelite me mallra ose ato të lidhura me Tel Avivin në Detin e Kuq me raketa dhe drone, duke shprehur vendosmërinë për të vazhduar operacionet deri në fund të sulmit në enklavë.

Që nga fillimi i vitit 2024, një koalicion i udhëhequr nga ShBA-ja ka kryer sulme ajrore për të cilat tha se po synojnë vendndodhjet e Houthi-ve në pjesë të Jemenit në përgjigje të sulmeve të grupit në Detin e Kuq. Kundërsulmet janë pritur herë pas here me hakmarrje nga grupi.

Me ndërhyrjen e Uashingtonit dhe Londrës dhe përshkallëzimin e tensioneve, Houthi-t njoftuan se i konsiderojnë të gjitha anijet amerikane dhe britanike objektiva ushtarake.