Trump kërcënon BE-në, tarifa nëse blloku nuk rrit importet e karburanteve

"I thashë Bashkimit Evropian se ata duhet të plotësojnë deficitin e tyre të jashtëzakonshëm me Shtetet e Bashkuara me blerjen në shkallë të gjerë të naftës dhe gazit tonë. Përndryshe, do të ketë tarifa", u shpreh Donald Trump.