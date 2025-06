Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Türkiyes (TBMM), Numan Kurtulmuş, i cili po qëndron për një vizitë treditore në Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar se filozofia themelore e Türkiyes në lidhje me Ballkanin është garantimi, rritja dhe ruajtja e paqes dhe stabilitetit.

Kryeparlamentari turk vizitën e tij zyrtare në Shkup e filloi me një takim me homologun e tij Afrim Gazhi, të cilët më pas u adresuan në një konferencë të përbashkët për media.

“Synimi ynë është rritja dhe zhvillimi i miqësisë me të gjitha vendet e Ballkanit”, tha Kurtulmuş.

Më tej, Kurtulmuş tha se shërbimet e kryera nga Agjencia Turke për Koordinim dhe Zhvillim (TIKA), Instituti Yunus Emre dhe Fondacioni Maarif në Maqedoninë e Veriut, kontribuojnë në zhvillimin dhe ngritjen e vendit.

“Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet vendeve të rajonit nëpërmjet negociatave të bazuara në miratimin reciprok është një nga perspektivat kryesore të Türkiyes”, tha Kurtulmuş.

Kryeparlamentari turk theksoi se për ecjen e Ballkanit me hapa më të shpejtë në proceset e zhvillimit “ne si Türkiye jemi të gatshëm të bëjmë çdo detyrë që i takon një fqinji dhe miku”.

Pas takimit në shtëpinë ligjvënëse me Gashin, Kurtulmuş gjatë ditës do të marrë pjesë në programin e organizuar me rastin e 21 Dhjetorit, Ditës së Arsimit në Gjuhën Turke në Maqedoninë e Veriut.