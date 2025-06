Gashi: Türkiye, partner për zhvillimin e kapaciteteve tona ushtarake

Lidhur me takimin me homologun e tij turk, Gashi tha se ka pasur një takim konstruktiv ku janë theksuar raportet shumëvjeçare dhe historike, të cilat janë krijuar në bazë të miqësisë së fuqishme dhe të karakterizuara me bashkëpunim në më shumë fusha.