Kompania Energetika Lubjana po ul çmimin e gazit natyror për amvisëritë nga 1 janari 2025 dhe çmimi i ri do të jetë shtatë për qind më i ulët se çmimi aktual.

Ndërmarrja publike e Lubjanës vendosi t'i ulë çmimet për shkak të kushteve të favorshme të tregut dhe çmimeve më të ulëta të blerjes së gazit.

Ndërsa çmimi aktual pa TVSh është 0,05391 euro për kilovat orë (kWh), ose 53,91 euro për megavat orë (mWh), çmimi i ri do të jetë 0,04995 euro për kWh, ose 49,95 euro për mWh.

Sipas përllogaritjeve të kompanisë, kostoja vjetore e furnizimit të amvisërive me gaz natyror për vitin 2025 do të jetë më e ulët për rreth 47 euro ose 2,5 për qind dhe do të arrijë në 1.830 euro përfshirë TVSh-në dhe taksat e tjera. Për një apartament mesatarisht 70 metra katrorë, që ngrohet me sobën e vet me gaz, kostoja duhet të jetë më e ulët për rreth 31 euro, ose gati katër për qind, dhe do të jetë rreth 780 euro.

Edhe disa furnizues të tjerë kanë vendosur të ulin çmimet e gazit për amvisëritë dhe klientët e bizneseve të vogla, dhe Energetika Lubljana thekson se edhe pas këtyre uljeve, ata mbeten ndër furnizuesit me çmimet më të favorshme të gazit natyror në Slloveni.