Zyra e Avokatit të Popullit ka pranuar nga qytetarët gjithsej 1.349 ankesa nga fillimi i vitit 2024 deri më 19 dhjetor 2024,

Kështu u bë e ditur në konferencën përmbyllëse të këtij viti nga Institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë, ku në kuadër të këtyre ankesave numri i personave të përfshirë në to është 4.469.

Avokati i Popullit, Naim Qelaj, tha se nga statistikat që ka ky institucion, ka rënie të përgjigjeve nga autoritetet dhe kjo tregon një joseriozitet dhe qasje jo të duhur në raport me institucionin e Avokatit të Popullit.

Përveç kësaj, Qelaj tha se ka edhe nivel jo të kënaqshëm të zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga Avokati i Popullit për institucionet.

"Është nivel jo i kënaqshëm i zbatimit të rekomandimeve. Për vite të tëra është bërë përpjekje të rritet ky nivel edhe pse kjo është detyrë dhe përgjegjësi e autoriteteve publike ku ne i adresojmë këto rekomandime. Ky nivel i zbatimit të rekomandimeve mund të jetë edhe barometër i respektimit të të drejtave të njeriut dhe qasjes që kanë autoritetet në raport me të drejtat e garantuara të qytetarëve", theksoi Qelaj.

Në këtë aspekt ai tha se ka munguar mbikëqyrja parlamentare dhe qasja proaktive e autoriteteve publike për ta kuptuar se përmbushja e rekomandimeve të Avokatit të Popullit ka të bëjë me jetën e qytetarëve.

Ankesat e qytetarëve gjatë këtij viti janë adresuar më së shumti në ministri apo administratë shtetërore me 440 ankesa, pastaj në gjykata me 419 ankesa, në komuna me 210 ankesa dhe në polici, prokurori dhe ndërmarrje tjera publike pjesa e mbetur.

Sa i përket përkatësisë etnike të qytetarëve të cilët kanë parashtruar ankesa tek Avokati i Popullit, 1.149 janë shqiptarë, 101 serbë, 22 ashkali, 20 boshnjakë, 17 romë, 10 egjiptianë, 7 goranë dhe 13 të tjerë.

Gjatë konferencës përmbyllëse, Avokati i Popullit u pyet edhe rreth shqetësimeve të ngritura për procesin e gjykimit të të pandehurve në Gjykatën Speciale në Hagë. Qelaj tha se Avokati i Popullit ka kërkuar qasje në këtë gjykatë, ngase deri më tani ky institucion informohet rreth punës së brendshme, aq sa informohen edhe mediat.

"Avokati i Popullit të Kosovës ka mandat shumë të kufizuar në raport me këtë gjykatë. Dhe, kur kemi bërë një analizë të ligjit, aktualisht Avokati i Popullit mund të ketë vetëm një rol dhe ai është roli i mikut të gjykatës, nëse Gjykata Kushtetuese e Dhomave të Specializuara e kërkon një të tillë", theksoi Qelaj.

Ai tha se i takon atij dhe institucionit që përfaqëson që ta sheh dhe të garantojë se ky proces në Gjykatën Speciale do të jetë proces i drejtë dhe do të respektohen të drejtat e të akuzuarve dhe të viktimave në këtë gjykatë.