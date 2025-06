Partia e qendrës së djathtë e Bashkimit Kristian Demokrat (CDU) e Gjermanisë kërkon t’i frenojë dyqanet e qebapeve të drejtuara nga turqit në qendër të qytetit të vogël në Baden-Wurttemberg.

I ashtuquajturi “qebapi unik” ka ndezur një diskutim mbarëkombëtar mbi fizibilitetin e kufizimeve të tilla.

Propozimi prek jo vetëm dyqanet e qebapëve, por edhe biznese të tjera të vogla të drejtuara nga të huaj, duke përfshirë floktaritë, dyqanet e telefonave celularë, shisha baret dhe sallonet e thonjve.

Thomas Aurich, një politikan i CDU-së në Heilbronn, foli kohët e fundit me gazetarët, duke shpjeguar se, sipas tij, kishte një mbipërhapje të një biznesi të tillë në qendër të qytetit Heilbronn. Ai njoftoi synimin e tij për të ndaluar “rritje të pakontrolluar” të tyre.

“Ne duam të vendosim një kufi në numrin e qebaptoreve që hapen për të mbretëruar në këtë rritje të pakontrolluar. Është në rregull të kesh një këtu dhe atje, por jo pesë njëri pas tjetrit”, tha ai.

Heilbronn është një qytet me 125.000 banorë në veri të Shtutgartit. Gjashtëdhjetë për qind e banorëve të qytetit kanë një prejardhje të huaj. Në qendër të qytetit thuhet se ka 20 qebaptore.

Në gjithë qendrën e qytetit ka statistikisht 3,5 qebaptore për çdo 10.000 banorë, më pak se mesatarja kombëtare, por shumë shumë në sytë e Aurichit dhe grupeve të tij.

“Ne po parashikojmë një investim të mrekullueshëm prej 120 milionë në vitet e ardhshme”, tha Aurich duke iu referuar ndërtimit të planifikuar të një qendre të re tregtare që do të ndërtohet së shpejti, mes projekteve të tjera.

Në këndvështrimin e Aurichit, investitorët potencialisht mund të shmangen nga bollëku i – jo vetëm qebaptoreve, por edhe floktarive të hapura nga të huaj, dyqaneve të telefonisë celulare, shisha bareve dhe salloneve të thonjve, të cilat në njëfarë mënyre po konsiderohen si inferior, të klasës së ulët, jogjermane.

Deputeti i CDU-së Jurgen Linz i Wesel, një qytet me 60 mijë banorë në North Rhein Westphalia, ka pranuar thirrjen e Aurich për veprim, duke njoftuar se ai do të kërkonte të realizonte diçka të ngjashme në zonën e tij elektorale.

“Nuk mund të blesh më asnjë mall sportiv dhe nuk ka ëmbëlsira apo dyqane çaji” – gjëra që me sa duket do të drejtoheshin nga gjermanët. Njerëzve u mungojnë këto gjëra.”

Linz vazhdoi duke thënë se, “është e rëndësishme të mbrohet qendra e qytetit nga rënia e rrezikshme që po kërcënon të shkatërrojë vlerat tona”.

Gunnar Schupelius, kryeredaktori i tabloidit më të madh të Berlinit BZ, nënkuptoi se biznese të tilla të drejtuara nga jashtë ishin disi një magnet për krimin e organizuar.

Propozimi i Aurichit, për momentin, është rrëzuar pas konsultimeve ligjore duke hedhur dyshime mbi realizueshmërinë e një plani të tillë.

Këshilli lokal në Heilbronn, në vend të kësaj, ka votuar përtej linjave partiake për të hartuar një koncept të zhvillimit urban në një nismë të përbashkët të quajtur “Aufbruch Innenstadt” (qendra e qytetit zgjohet), qëllimi është ta “inkurajojë diversitetin dhe tërheqjen dhe forcimin e vazhdueshëm të qendra e qytetit.”

Pavarësisht nga fakti se propozimi i Aurichit është rrëzuar, idetë e paraqitura nga dy politikanë të CDU-së kanë rënë në tokë pjellore në Gjermani, ku tani konsiderohet si formë e mirë për të huajt me gojë keq.

Disa politikanë konservatorë gjermanë kanë marrë kauzën e ‘qebapit unik’ në përpjekjen e tyre për të fituar pikë politike përpara zgjedhjeve.

Schupelius, redaktori i BZ, një botim i njohur për pjerrësinë e tij të theksuar antiturke, kundër të huajve, kohët e fundit hyri në debat, duke pyetur veten nëse një veprim i ngjashëm mund të zbatohej në Berlin, ku ka rreth 4.000 qebaptorë - shumica prej tyre në çdo qytet gjerman.

Gazetari – një kolumnist veçanërisht i dobët për gazetën e njohur për polemikat e tij kundër emigrantëve – u fokusua në dy rrugë në lagjet kryesisht emigrantë të Berlinit, ku kishte shumë dyqane turke, duke kritikuar “mungesën e tyre të turbullt të transparencës” dhe duke sugjeruar se mund të të drejtohen nga “klane” kriminale.

Ai iu referua gjithashtu disa “incidenteve” të supozuara ku njerëzit u përplasën me sa duket para dyqaneve të tilla. Në fund, gazetari pranoi disi me gjysmë zemre se lëvizje të tilla si në Baden Wurttemberg dhe NRW nuk do të funksiononin në Berlin.

Istanbuli i vogël

Është një natë e premte rreth Kottbusser Tor – ose Kotti – siç quhet me dashuri këtu në Berlin, një lagje shumë turke në rrethin e Kreuzberg.

Pas lëngimit për shumë vite si një geto turke e lënë pas dore, zona është bërë sot pika kryesore e jetës së natës në Berlin, ku bufat e natës, hipsterët dhe frekuentuesit e klubeve fërkojnë supet me turqit vendas në bistrot dhe dyqanet e bakllavasë së drejtuar nga turqit; këtu në Kreuzberg qebaptoret janë të çuditshme dhe vendi i duhur.

“Ata e quajnë këtë ‘Istanbuli i Vogël’, por kjo nuk është e saktë, thotë Hatice K. përpara një qebaptoreje krejt të re në Adelbertstrasse, pikërisht në mes të gjërave ku Berlini është më turku. “Në fakt praktikisht e gjithë lagjja është në duart e turqve të Anadollit”.

Nefis është një qebaptore e tillë e drejtuar nga njerëz me origjinë nga Urfa, në Türkiye juglindore, nga ku – thuhet – janë praktikisht të gjithë punëtorët e qebaptoreve në Berlin.

Nefis ka vetëm shtatë muaj në biznes dhe biznesi po lulëzon. Balonat varen në festole, një përzierje e muzikës popullore kurde dhe zhurmave të hip-hop-it të shkollës së vjetër, ndërsa gjermanët qëndrojnë në radhë për qebapin më të fundit vegjetal të Berlinit.

I pyetur se çfarë mendon ai për planin e Heilbronnit për të vendosur një të ashtuquajtur “qebap unik” dhe nëse Berlini ka nevojë për një rregullore të ngjashme, Ibrahim D. thotë: “Është marrëzi. Është e vërtetë se kohët e fundit ka më shumë qebaptore. Por, çdo restorant ofron specialitetin e vet. Njëri ofron pulë, tjetri mish qengji; një tjetër është i specializuar në qebapët me perime… Të gjithë e duan qebapin.”

Yusuf K., një punonjës në Nefis Doner, shton: “Arsyeja që ka kaq shumë njerëz tanë në biznesin e qebapëve, për të mos përmendur në dyqanet celulare, dyqanet e vonuara, shisha baret, floktaritë, është se shumë prej tyre janë të sapoardhur, të cilët nuk kanë aftësi për asgjë tjetër. Ata punojnë atje dhe vazhdojnë. Unë vetë nuk kam ndërmend të punoj këtu për më shumë se sa duhet.”

Një klient turk thotë: “Është e qartë se CDU-ja dëshiron ta bëjë këtë lëvizje, sepse ata duan ta mbajnë poshtë kanaken (një term poshtërues për të huajt nga Evropa Juglindore). Po si do ishte ky vend pa ne kanaken? Do të ishte një vend zero.”

Autor: Robert Rigney