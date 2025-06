Gjermania do të hapë qendër të raportimit kundër racizmit ndaj myslimanëve

Shteti Rhine-Westfalia e Veriut, shteti më i populluar i Gjermanisë me një popullsi prej mbi 18 milionë banorësh, do të jetë shteti i pari që do të hapë një qendër të dedikuar raportimit për incidentet antimyslimane.