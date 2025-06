"Do të ofrojmë çdo lloj mbështetjeje të nevojshme që periudha e re të hapë derën e paqes, qetësisë, stabilitetit dhe prosperitet të përhershëm ekonomik në Siri", tha Erdoğan.

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha se në periudhën e ardhshme me vendosmëri do të hedhin hapa për ta shndërruar në realitet vizionin e tyre për një Türkiye dhe rajon pa terror.

Erdoğan publikoi një video-mesazh me rastin e Vitit të Ri.

Duke folur për gjendjen në Siri, presidenti turk tha: "Do të ofrojmë çdo lloj mbështetjeje të nevojshme që periudha e re të hapë derën e paqes, qetësisë, stabilitetit dhe prosperitet të përhershëm ekonomik në Siri".

Bashar al-Asadi, lideri i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi pasi grupet kundër regjimit morën kontrollin e Damaskut më 8 dhjetor, duke shënuar fundin e sundimit të partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Marrja e kontrollit erdhi pasi luftëtarët e Hayat Tahrir al-Sham çliruan qytetet kryesore në një ofensivë të rrufeshme që zgjati më pak se dy javë.

Presidenti turk u ndal edhe në çështjen palestineze. "Po bëjmë përpjekje intensive që të marrin fund masakrat që po vazhdojnë prej 15 muajsh në Gaza dhe tokat tjera palestineze si dhe për vendosjen e paqes këtu", theksoi ai.

Ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën brutale në Rripin e Gazës duke vrarë rreth 45.500 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor të vitit të kaluar, pavarësisht nga një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm.

Tel Avivi ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës, duke e lënë popullsinë 2,3-milionëshe në prag të urisë.

"Në periudhën e ardhshme me vendosmëri do të hedhim hapa për ta shndërruar në realitet vizionin tonë për një Türkiye pa terror dhe rajon pa terror", shtoi Erdoğan lidhur me luftën e vendit të tij kundër organizatave terroriste.