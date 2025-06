Sllovenia nga sot është bërë anëtare e plotë e Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA).

Anëtarësimi i plotë i jep Sllovenisë të drejtën e votës në ESA, mundësinë për të marrë pjesë në programe të reja dhe më shumë mundësi për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar, gjë që hap mundësi të reja për kompanitë, institutet dhe universitetet.

Anëtarësimi i plotë i Sllovenisë do të festohet me një ceremoni më 10 janar në Qendrën Noordung në Vitanje, kur do të mbahet një samit midis Sllovenisë dhe ESA-së, ku do të diskutohen mundësitë e reja që anëtarësimi i sjell sektorit slloven të hapësirës.

Sipas shefes së Zyrës Sllovene të Hapësirës, ​​Tanja Permozer, fitimi i statusit të anëtarit me të drejta të plota në ESA është një njohje e rëndësishme për Slloveninë, pasi e vendos vendin në mesin e elitës hapësinore, si dhe sjell shumë përparësi strategjike dhe ekonomike.