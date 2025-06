Qindra izraelitë dolën në rrugë anembanë vendit të premten, me demonstratën më të madhe që u zhvillua jashtë rezidencës së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Jerusalemin Perëndimor.

Protestuesit, shumë nga ta të veshur me të bardha, shprehën kërkesat e tyre për një marrëveshje që do ta lehtësonte shkëmbimin e të burgosurve me fraksionet palestineze në Gaza.

Sipas së përditshmes Yedioth Ahronoth, demonstruesit kërkuan kthimin e menjëhershëm të të gjitha pengjeve izraelitë të mbajtur aktualisht në Gaza.

Protesta jashtë rezidencës së Netanyahut, shfaqi nënën e një prej pengjeve izraelitë, Niva Wenkert, e cila kërkoi që Netanyahu "ta bëjë gjënë e duhur sot" dhe të nënshkruajë një marrëveshje për t'i sjellë pengjet në shtëpi.

Protestat pasuan njoftimin nga zyra e Netanyahut, se ekipi negociator izraelit ishte nisur në Katar për t'i rifilluar negociatat indirekte me Hamasin, të ndërmjetësuara nga Katari dhe Egjipti.

Kanali izraelit 12 raportoi se ndërsa ka pasur disa përparime në negociata, mbeten boshllëqe të rëndësishme midis dy palëve.

Burimet treguan se Netanyahu mund të ketë mbajtur një takim për t'i diskutuar kompetencat negociuese të delegacionit përpara nisjes së tyre për në Katar.

Përpjekjet e udhëhequra nga ShBA-ja, Egjipti dhe Katari për një armëpushim të përhershëm deri më tani kanë dështuar, kryesisht për shkak të refuzimit të Netanyahut për ta ndalur luftën.

Ushtria izraelite ka vazhduar një luftë gjenocidale në Gaza që ka vrarë më shumë se 45.500 viktima, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023, pavarësisht nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm.

Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një lëndë gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza.