Kreu i Sekretariatit të Industrive Turke të Mbrojtjes, Haluk Görgün, bëri të ditur se industria e mbrojtjes dhe e hapësirës ajrore të Türkiyes arriti suksese të rëndësishme në vitin 2024, duke regjistruar eksporte në vlerë 7,2 miliardë dollarë, një rritje prej 29 për qind nga viti i kaluar.

Görgün përmes një postimi në rrjete sociale theksoi se kjo arritje tejkalon për 11 për qind objektivin e përcaktuar prej 6,5 miliardë dollarësh.

Duke theksuar performancën e fuqishme ndërkombëtare të industrisë, Görgün tha: "Falë aktiviteteve dhe kontakteve tona të bashkëpunimit ndërkombëtar, kompanitë tona janë në gjendje të eksportojnë jo vetëm në një rajon të caktuar, por në pothuajse të gjithë botën".

Görgün theksoi përkushtimin e sektorit ndaj inovacionit dhe shtrirjes globale.

"Ne jemi të vendosur të hapim horizonte të reja, të thyejmë rekorde dhe të çojmë fuqinë teknologjike të Türkiyes në të ardhmen, të udhëhequr nga produktet e industrisë së saj të mbrojtjes dhe teknologjitë e përparuara", tha ai.

Rritja mbresëlënëse pasqyron kërkesën globale për produktet e mbrojtjes dhe të hapësirës ajrore të Türkiyes, e nxitur nga teknologjitë e avancuara dhe partneritetet strategjike.

Duke shikuar kah e ardhmja, fokusi i industrisë mbetet në ruajtjen e momentit të favorshëm dhe rritjen e eksportit të produkteve me vlerë të lartë të shtuar. “Në vitin 2025 do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtën vendosmëri për të arritur një rritje të përhershme të eksporteve”, theksoi Görgün.