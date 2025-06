Të paktën pesë persona në katër shtete humbën jetën në një stuhi dëbore që goditi Shtetet e Bashkuara qendrore dhe lindore gjatë fundjavës.

Shumica e njerëzve vdiqën në aksidente trafiku dhe më shumë se 2.300 fluturime u anuluan.

Të paktën 365 persona janë përfshirë në aksidente automobilistike në Misuri. Dhjetëra u plagosën dhe të paktën një person vdiq. Dy persona humbën jetën në një aksident automobilistik në Kansas dhe Virxhinia. Një person vdiq nga ekspozimi në një stacion autobusi në Hjuston, Teksas.

Sipas faqes së internetit FlightAware, më shumë se 2.300 fluturime janë anuluar dhe gati 9.000 janë vonuar në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Rreth 190.000 njerëz nga Misuri në Virxhinia ishin pa energji të martën mbrëma.

Sipas Shërbimit Kombëtar të Motit të ShBA (NWS), stuhia do të lëvizë në drejtim të lindjes përtej Atlantikut perëndimor sonte. Megjithatë, reshjet e borës në shumë vende nuk do të ndalen. Ashtu siç pritej, temperaturat e ulëta do të vazhdojnë. Në Kansas City, për shembull, temperaturat pritet të bien në minus 17 Celsius.

Një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në të paktën shtatë shtete, përkatësisht Kentaki, Arkansas, Misuri, Virxhinia, Virxhinia Perëndimore dhe Maryland. Masat emergjente janë aktivizuar edhe në Teksas.

Autoritetet në zonat e prekura u kanë bërë thirrje banorëve që të shmangin udhëtimet në rrugë, pasi borëpastruesit janë “ngecur” në disa vende.