Modeli T10X i prodhuesit turk të makinave Togg u bë lider në tregun e makinave elektrike të vendit në vitin 2024 me shitje prej afro 30.100 njësive dhe 30% të tregut, duke u bërë gjithashtu SUV më i shitur në të gjitha segmentet.

Togg tha të martën se me një rritje prej 53,67% në shifrat e shitjeve në krahasim me vitin 2023, T10X u bë modeli i pestë më i shitur në të gjitha segmentet dhe llojet e trupit me një pjesë të tregut prej 3,07%, ndërsa Togg u bë marka e 12-të më e shitur në të gjithë të gjitha kategoritë.

Ndërsa shitjet e makinave të pasagjerëve dhe automjeteve të lehta komerciale në dhjetor arritën një rekord të të gjitha kohërave prej 170.249, tregu total për vitin 2024 u realizua në 1,24 milion.

Togg T10X, i cili e mbylli vitin si lider, ishte sërish lider në shitjet e makinave elektrike me një aksion prej 26% në dhjetor.

Në të njëjtën kohë, T10X ishte SUV më i shitur në të gjitha segmentet dhe modeli i tretë më i shitur në të gjitha segmentet dhe llojet e trupit.