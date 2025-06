Gjatë një konference për media në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, Florida, presidenti i zgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, e quajti presidentin turk, Recep Tayyip Erdoğan, një “mik” dhe theksoi respektin e tij për të. Këto komente u bënë në përgjigje të pyetjeve lidhur me mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Siria, sapo ai ta marrë detyrën më vonë këtë muaj.

“Nuk do të jap detaje, pasi kjo është pjesë e një strategjie ushtarake,” tha Trump. “Por, do të them këtë – Türkiye luajti një rol të rëndësishëm. Presidenti Erdoğan është miku im. E pëlqej, e respektoj dhe besoj se edhe ai më respekton mua.”

Trump gjithashtu foli për situatën gjeopolitike në Siri, duke vënë në dukje se Rusia dhe Irani janë dobësuar. “Presidenti Erdoğan veproi me mençuri, duke dërguar forcat e tij nën emra dhe struktura të ndryshme, duke marrë kontrollin e disa operacioneve kyç në rajon,” shtoi ai.

Aktualisht, rreth 2.000 trupa amerikane janë të stacionuara në Siri, ndërsa e ardhmja e tyre mbetet një temë me interes të madh ndërkombëtar.