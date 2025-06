Sllovenia nuk pranon ndryshimin me forcë të kufijve, tha Ministrja e Punëve të Jashtme Tanja Fajon pas mbledhjes së sotme të kabinetit lidhur me kërcënimet e presidentit të sapozgjedhur të ShBA-së, Donald Trump, për pushtim ushtarak të Kanalit të Panamasë dhe Grenlandës.

"Sllovenia nuk pranon ndryshimin e kufijve të njohur ndërkombëtarisht, as me armë dhe as me forcë," tha Fajon për Agjencinë Sllovake të Shtypit (STA).

Ajo paralajmëroi se deklaratat e Trump tregojnë qëndrimin e tij mjaft agresiv të politikës së jashtme dhe se ato kanë shkaktuar shumë shqetësime, dhimbje koke dhe ankth në një kohë kur jemi dëshmitarë të mosrespektimit të sundimit të ligjit, ligjit ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së në të gjithë botën.

Ajo vlerësoi se reagimet e para ndaj deklaratave të Trump si nga Danimarka ashtu edhe nga territori i saj autonom i Grenlandës tregojnë se ai dëshiron të krijojë rrugën e tij.

Ajo kujtoi gjithashtu se ky nuk është interesi i parë i ShBA-së në Grenlandë për shkak të burimeve të saj natyrore, por në të njëjtën kohë paralajmëroi se është territor i BE-së dhe NATO-s.

"Nëse do të kishte tendenca të dhunshme për t'u bashkuar, kjo do të ishte jashtëzakonisht shqetësuese," shtoi Fajon.