Faturat e energjisë elektrike për qytetarët kroatë në janar do të rriten mesatarisht nga katër deri në shtatë euro.

Arsyeja për këtë është se Viti i Ri solli një rritje të re të çmimit të energjisë elektrike prej 3,7 për qind, e cila do të rrisë faturat e energjisë elektrike për më shumë se 10 për qind në total krahasuar me periudhën para 1 nëntorit të vitit të kaluar.

Vedran Shpehar, sekretar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë, tha se ky është hapi i dytë që filloi më 1 tetor.

"Për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë në treg, qeveria kroate miratoi një paketë masash në shtator që supozohej të kompensonin atë që do të vinte. Tani është hapi i dytë i rritjes së çmimit të energjisë elektrike me 10 për qind në krahasim me vitin e kaluar", tha Shpehar.

Ai theksoi se rritja e çmimit do të ishte shumë më e lartë nëse nuk do të ishin masat e ndërmarra nga qeveria kroate.

"Fatkeqësisht, epoka e energjisë së lirë ka përfunduar për shkak të tranzicionit të energjisë dhe një procesi që do të zgjasë të paktën 20 vjet, apo edhe më gjatë. Sepse ne si shoqëri duam energji të qëndrueshme, neutrale ndaj CO2, në mënyrë që pasardhësit tanë të jetojnë si ne. Kështu se si ne sillemi ne është mjaft e papërgjegjshme dhe nuk çon në asgjë të mirë", theksoi Shpehar.

Ai thekson se energjia e qëndrueshme ka çmimin e saj.

Shpehar shton se një tjetër gjë është se Ukraina ishte një eksportues dhe furnizues kryesor i energjisë elektrike në Evropë. Duke qenë se kjo infrastrukturë nuk ekziston më, edhe Ukraina është kthyer nga një eksportues i madh në një importues të madh të energjisë elektrike.