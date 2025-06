Një sondazh i opinionit publik i publikuar të premten zbuloi se 88% e izraelitëve mbështesin një marrëveshje për shkëmbimin e pengjeve pasi partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu përballet me rënie të popullaritetit për shkak të luftës së zgjatur në Gaza.

Sondazhi, i publikuar nga e përditshmja Maariv, deklaroi se 52% e të anketuarve thanë se mbështesin një marrëveshje gjithëpërfshirëse shkëmbimi, ndërsa 36% favorizojnë një marrëveshje të pjesshme. Vetëm 6% kundërshtuan çdo marrëveshje dhe 6% nuk ​​shprehën asnjë mendim.

Sondazhi tregoi gjithashtu se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, Netanyahu do të kishte vështirësi për të formuar një qeveri.

Blloku i tij politik parashikohet të sigurojë vetëm 49 vende në Knesset, krahasuar me 61 vende për opozitën. Partitë arabe do të siguronin 10 vende të tjera.

Kjo shënon një ndryshim nga një sondazh i ngjashëm i kryer javën e kaluar, i cili tregoi bllokun e Netanyahut me 50 vende dhe opozitën me 60 vende.

Knesset përbëhet nga 120 vende që kërkojnë të paktën 61 për një qeveri të shumicës.

Sipas sondazhit, partia Likud e Netanyahut do të siguronte 22 vende. Partia e Unitetit Kombëtar në opozitë, e udhëhequr nga Benny Gantz do të fitonte 19 vende, ndërsa partia Yisrael Beiteinu e Avigdor Lieberman parashikohet të fitojë 15 vende. Yesh Atid i Yair Lapid do të siguronte 14 vende.

Midis partive fetare dhe të ekstremit të djathtë, Shas pritet të fitojë 10 vende dhe Fuqia Hebraike, e udhëhequr nga Itamar Ben Gvir, gjashtë vende.

Maariv vuri në dukje se partia Likud humbi dy vende në krahasim me javën e kaluar, kryesisht për shkak të stagnimit në luftën e Gazës, viktimave të mëdha midis ushtarëve izraelitë, marrjes së trupave të dy pengjeve dhe mungesës së përparimit në negociatat për shkëmbimin e pengjeve.

Pavarësisht thirrjeve për zgjedhje të parakohshme, Netanyahu e ka hedhur poshtë idenë, duke përmendur luftën e vazhdueshme si prioritet të qeverisë së tij.

Ushtria izraelite ka vazhduar një luftë gjenocidale në Gaza që ka vrarë mbi 46.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga 7 tetori 2023, pavarësisht një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm.

Në nëntor 2024, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.