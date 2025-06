Ministri i Zhvillimit Rajonal, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP), Fikrim Damka, ka theksuar se turqit që jetojnë në vendet e Ballkanit janë në statusin e pakicës.

Damka mbajti një fjalim gjatë vizitës së tij në Shoqatën e Industrialistëve dhe të Biznesmenëve të Rumelisë dhe Ballkanit, ku theksoi se përpiqen që ta mbajnë gjallë kulturën, gjuhën dhe identitetin kombëtar turk në Ballkan.

Duke theksuar se në këtë periudhë janë shumë të fuqishëm, Damka tha: "Asnjëherë nuk e kemi mbrojtur kaq identitetin tonë kombëtar. Tani jemi shumë më të fuqishëm. Ekziston një shoqëri ballkanike që është shumë më e gjallë, shumë më e madhe dhe e di se çfarë duam. Nuk dua ta kufizoj këtë vetëm me Kosovën. Dua që këtë ta kufizoj me të gjithë Ballkanin. Sepse tashmë në periudhën e ardhshme në bashkëpunim me atdheun tonë do të kalojmë në faza të ndryshme".

Ai më tej tha se turqit që jetojnë në vendet e Ballkanit janë në statusin e pakicës.

"Turqit që jetojnë në Ballkan nuk kanë asnjë shtet, pra ne jemi në statusin e pakicës. Ashtu është në Bullgari, ashtu edhe në Kosovë, Maqedoni të Veriut, Trakinë Perëndimore, Rumani. Duhet t'i mbledhim së bashku komunitetin turk në këto vende. Ndoshta pikënisja e parë për këtë është të vendoset duke krijuar një platformë për politikanët turq në Ballkan. Komuniteti turk në Bullgari dhe komuniteti turk në Kosovë, pra politikanët, duhet të njihen mirë njëri-tjetrin dhe t'i njohin mirë problemet e njëri-tjetrit. E njëjta gjë vlen edhe për Trakinë Perëndimore dhe Maqedoninë e Veriut. Nëse e demonstrojmë këtë unitet në Ballkan, do ta kemi shumë më të lehtë të konsultohemi në atdheun tonë dhe të prodhojmë zgjidhje në atdheun tonë. Shpresojmë se do ta fillojmë këtë. Këtë do ta nisim me mbështetjen e atdheut. Ne patjetër do të kemi rezultate të mira", u shpreh Damka.

Damka, i cili theksoi se do të punojnë për rritjen e investitorëve turq në Ballkan, tha se "Biznesmenët turq janë komod në Ballkan. Biznesmenët turq bëjnë biznes komod në Ballkan. Kemi mijëra të rinj që e njohin këtë rajon. Duhet ta vlerësojmë këtë. Ne duhet të vijmë në atë rajon para se të jetë tepër vonë si për investitorët turq, ashtu edhe për ne".

Duke folur për zgjedhjet që do të mbahen më 9 shkurt, Damka tha: "Për herë të parë do të kemi një qeveri që do ta plotësojë mandatin 4-vjeçar. Edhe ne u munduam të shërbejmë gjatë këtyre 4 viteve si partnerë të qeverisë. Ne u përpoqëm të qëndrojmë pranë popullit tonë, komunitetit turk dhe veçanërisht Kosovës në tërësi. I kemi shërbyer qeverisë së Kosovës dhe komunitetit turk në Ministrinë e Zhvillimit, ku kam shërbyer edhe në parlament edhe në qeveri".

Kryetarja e Grupit të Miqësisë Ndërparlamentare Türkiye-Kosovë, Emine Yavuz Gözgeç, tha se fuqia e tyre më e madhe është uniteti dhe solidariteti.

Gözgeç tha se Bursa është një qytet ballkanik dhe se është e rëndësishme që investitorët turq të investojnë në Kosovë dhe të angazhohen në bashkëpunim ekonomik.

Në vizitë Damkan e shoqëruan konsulli i nderit i Kosovës në Bursa, Fahrettin Gülener, kryetari i komunës së Mamushës, Abdülhadi Krasnic, deputetë të Partisë Demokratike Turke të Kosovës dhe deputeti i AK Partisë në Bursa, Refik Özen.