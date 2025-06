Presidentja e Komisionit Evropian (KE), Ursula von der Leyen, pritet të kthehet në Bruksel në fundjavë, përderisa vazhdon trajtimin e saj për pneumoni në Gjermani.

Zëdhënësja e KE-së, Paula Pinho, në konferencën ditore për media njoftoi se trajtimi i Von der Leyen vazhdon në shtëpinë e saj në qytetin gjerman Hannover.

Ajo tha se Von der Leyen nuk do të mund të marrë pjesë në takimin e kësaj jave me anëtarët e KE-së, duke shtuar se zëvendësja e saj, Teresa Ribera, do të kryesojë.

Duke njoftuar se Von der Leyen pritet të kthehet në punë në fund të kësaj jave, Pinho njoftoi se ajo është planifikuar të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Parlamentit Evropian që do të mbahet në Strasburg javën e ardhshme dhe në Forumin Ekonomik të Davos.