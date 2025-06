Autoritetet izraelite planifikojnë të miratojnë ndërtimin e 2.749 njësive të reja të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar brenda gjashtë javësh, tha të hënën një grup izraelit kundër vendbanimeve.

"Nëse planet e kësaj jave miratohen, kjo do të thotë se 2.749 njësi banimi do të jenë avancuar në një muaj e gjysmë," tha në një deklaratë Peace Now, e cila i monitoron aktivitetet e vendbanimeve të jashtëligjshme.

Organizata vuri në dukje se me këtë ritëm, 2025 mund të dëshmojë "numrat rekord" të njësive të vendbanimeve të promovuara në Bregun Perëndimor, mesatarisht 1.800 njësi në muaj.

Sipas Peace Now, Këshilli i Lartë i Planifikimit (HPC) i Administratës Civile izraelite është planifikuar të mblidhet të mërkurën për të miratuar ndërtimin e 372 njësive të banimit në vendbanimin Beitar Illit, në jug të Jerusalemit."

Ky takim është pjesë e një tendence të fundit të seancave javore për të promovuar planet e ndërtimit të vendbanimeve, ndërsa nuk po zhvillohen diskutime të ngjashme për të miratuar ndërtimin palestinez në zonën C," tha organizata. Zona C, e cila përbën rreth 60% të Bregut Perëndimor të pushtuar, është nën kontrollin e plotë të Izraelit.

Marrëveshjet e Oslos të vitit 1995 e ndanë Bregun Perëndimor të pushtuar në tri zonat: Zona A nën kontrollin e plotë të Palestinës, Zona B nën kontrollin e sigurisë izraelite dhe kontrollin civil dhe administrativ palestinez, ndërsa zona C nën kontrollin e plotë të Izraelit kontrolli civil, administrativ dhe i sigurisë.

Peace Now raportoi që kur qeveria aktuale e kryeministrit Benjamin Netanyahu mori detyrën në fund të vitit 2022, janë miratuar një numër rekord njësive të vendbanimeve në Bregun Perëndimor." Në vitin 2023, HPC-ja miratoi 12.349 njësi banimi.

Në vitin 2024, u miratuan 9884 njësi banimi," shtoi organizata. Grupi kundër zgjidhjes tha se kalimi në miratimet javore rrjedh nga ndryshimet politike të paraqitura nga qeveria Netanyahu, e cila në qershor 2023 hoqi kërkesën për miratimin e ministrit të mbrojtjes në çdo fazë të planifikimi i vendbanimeve.

Më parë, planet e ndërtimit të vendbanimeve kërkonin miratim paraprak nga ministri i mbrojtjes, por në vitet e fundit ministri kufizoi seancat e planifikimit në rreth katër në vit, duke miratuar mijëra njësi në çdo seancë.

Megjithatë, në javët e fundit, procesi ka ndryshuar ndjeshëm, me HPC-në tani që mblidhet çdo javë për të miratuar qindra njësi vendbanimesh në çdo seancë.

"Kjo qasje sistematike synon të normalizojë planifikimin e vendbanimeve dhe të tërheqë më pak publik dhe ndërkombëtar vëmendje dhe kritikë”, tha Peace Now.

Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë OKB-në, i konsideron vendbanimet izraelite të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. OKB-ja ka paralajmëruar vazhdimisht se zgjerimi i vazhdueshëm i vendbanimeve kërcënon qëndrueshmërinë të një zgjidhjeje me dy shtete, një kornizë që shihet si kyç për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez.

Në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin prej dekadash të tokës palestineze nga Izraeli dhe kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve ekzistuese në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.