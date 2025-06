Ministria palestineze e Shëndetësisë po përgatitet të pranojë të burgosur që mund të lirohen si pjesë e një marrëveshjeje të shumëpritur të shkëmbimit të të burgosurve midis Izraelit dhe Hamasit, e cila thuhet se ka arritur në fazën përfundimtare të negociatave.

Dr. Moatasem Mohisen, ushtrues detyre i ndihmës nënsekretarit palestinez për spitalet dhe çështjet e urgjencës, udhëzoi drejtorët e spitaleve të martën që të bëjnë përgatitje të menjëhershme nëse arrihet një marrëveshje dhe lirohen të burgosurit, duke cituar raporte të mëparshme për torturat brutale izraelite të të burgosurve palestinezë në burgje të ndryshme.

"Në përgatitje për marrëveshjen e shkëmbimit të të burgosurve dhe ardhjen e të burgosurve tanë të liruar nga burgjet e okupimit, punë e menjëhershme për pajisjen dhe përgatitjen e klinikave të mjekësisë së brendshme dhe kirurgjisë për të ekzaminuar, vlerësuar dhe trajtuar vëllezërit tanë, duke u ofruar atyre kujdesin e nevojshëm shëndetësor," lexohet direktiva.

Sipas Channel 12 të Izraelit, Netanyahu do të mbajë konsultime urgjente për sigurinë më vonë të martën për të diskutuar marrëveshjen në pritje.

Mediat izraelite raportuan gjithashtu përparim të rëndësishëm në bisedimet, të cilat kanë vazhduar për javë të tëra pavarësisht pengesave të vazhdueshme.

Më herët, Hamasi tha se një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi i të burgosurve në Gaza është në "fazat e saj përfundimtare".

Majed Al-Ansari, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, deklaroi veçmas të martën se negociatat e armëpushimit në Gaza janë në "fazat e tyre përfundimtare" dhe se një marrëveshje është "i afërt".

Burimet palestineze thanë se një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi i të burgosurve në Gaza është "pothuajse gati" dhe mund të nënshkruhet të premten.

Sipas burimeve, zbatimi do të bëhet në tre faza në 40 deri në 42 ditë, me negociata shtesë të planifikuara për fazat pasuese.

Gjatë fazës së parë, forcat izraelite do të mbajnë kontrollin e Korridorit Netzarim në Gazën qendrore dhe Korridorin Filadelfi në Gazën jugore. Pas një jave, Hamasi pritet të sigurojë listat e të burgosurve izraelitë, e ndjekur nga Izraeli që lejon palestinezët e zhvendosur të kthehen në Gazën veriore.

Progresi aktual pason më shumë se një vit vonesa, gjatë të cilit Netanyahu shpesh pretendonte përparim drejt një marrëveshjeje ndërsa përshkallëzonte operacionet ushtarake dhe përpjekjet për zhvendosje në Gaza.

Përparimi thuhet se erdhi pas presionit të fortë nga Steve Witkoff, një i dërguar i emëruar nga presidenti i sapozgjedhur i ShBA-së, Donald Trump për Lindjen e Mesme, gjatë një "takimi të tensionuar" me Netanyahu të shtunën, sipas The Times of Israel.

Izraeli aktualisht mban më shumë se 10.300 të burgosur palestinezë, ndërsa vlerësohet se 98 izraelitë janë të ndaluar në Gaza. Hamasi tha se shumë robër izraelitë janë vrarë në sulmet ajrore pa dallim izraelite.

Bisedimet e shkëmbimit të të burgosurve dhe armëpushimit, të ndërmjetësuara nga Katari, Egjipti dhe ShBA-ja, janë ndërprerë disa herë për shkak të kushteve të reja të vendosura nga Netanyahu.

Opozita izraelite dhe familjet e robërve e akuzojnë atë për pengim të përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje armëpushimi në Gaza dhe shkëmbimin e të burgosurve me Hamasin.

