Izraeli do ta shqyrtojë të enjten marrëveshjen e armëpushimit në Gaza

Ministrat e kabinetit do të mblidhen të enjten në orën 11:00 me kohën lokale, për ta miratuar marrëveshjen me Hamasin për shkëmbimin e pengjeve dhe armëpushimin në Rripin e Gazës, njoftoi autoriteti izraelit i transmetimeve.