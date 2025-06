Vendet arabe mirëpritën njoftimin për marrëveshjen e armëpushimit në Gaza midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas, rezultat i më shumë se një viti negociatash intensive.

"E mirëpres marrëveshjen e armëpushimit në Gaza pas më shumë se një viti përpjekjesh intensive të ndërmjetësuara nga Egjipti, Katari dhe ShBA-ja", tha presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi në Facebook.

Ai theksoi nevojën urgjente për dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza.

"Kjo marrëveshje thekson rëndësinë e ofrimit të shpejtë të ndihmës kritike për popullin e Gazës për ta trajtuar katastrofën humanitare në vazhdim, pa asnjë pengesë, derisa të arrihet një paqe e qëndrueshme përmes një zgjidhjeje me dy shtete", tha ai.

Sisi ripohoi përkushtimin e Egjiptit për të mbështetur një paqe të drejtë, për të mbetur një partner i palëkundur në arritjen e saj dhe për të mbrojtur të drejtat legjitime të popullit palestinez.

Ministria e Jashtme e Jordanisë gjithashtu vlerësoi përpjekjet e Egjiptit, Katarit dhe ShBA-së për ta arritur marrëveshjen, duke theksuar "nevojën për respektimin e plotë të saj".

Në deklaratë citohet ministri i Jashtëm Ayman Safadi, i cili thekson "nevojën për një nismë të menjëhershme ndërkombëtare për të ofruar ndihmë të mjaftueshme dhe të qëndrueshme humanitare për ta adresuar katastrofën humanitare të shkaktuar nga agresioni izraelit në Gaza".

Ai theksoi se Jordania, "nën drejtimin dhe ndjekjen e mbretit Abdullah II, do të vazhdojë të ofrojë ndihmë humanitare për Gazën dhe ta mbështesë popullin palestinez në ndjekjen e të drejtave të tyre të plota legjitime për të arritur një paqe të drejtë".

Kryeministri i përkohshëm libanez Najib Mikati përshëndeti gjithashtu njoftimin e një marrëveshjeje armëpushimi.

"Ky njoftim mbyll një kapitull të përgjakshëm në historinë e popullit palestinez, i cili ka vuajtur shumë për shkak të agresionit izraelit", tha Mikati, duke shtuar se shpreson që armëpushimi "do të jetë i qëndrueshëm dhe se Izraeli do t'i përmbahet atij, duke hapur rrugën për një zgjidhje përfundimtare të çështjes palestineze dhe fitimin e të drejtave legjitime palestineze".

Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Iraku, Jemeni, Libia

Arabia Saudite gjithashtu e mirëpriti lajmin, duke theksuar "nevojën për respektimin e marrëveshjes, ndërprerjen e agresionit izraelit në Gaza, tërheqjen e plotë të forcave pushtuese izraelite nga Gaza dhe të gjitha territoret palestineze dhe arabe, si dhe kthimin e njerëzve të zhvendosur në zonat e tyre".

Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite theksoi gjithashtu "rëndësinë e avancimit të kësaj marrëveshjeje për ta adresuar shkakun rrënjësor të konfliktit, duke i mundësuar popullit palestinez të fitojë të drejtat e tij, në radhë të parë krijimin e shtetit të tyre të pavarur palestinez përgjatë kufijve të vitit 1967 me Kudsin Lindor si kryeqytet të saj".

Ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e përshëndeti gjithashtu marrëveshjen.

Ai vlerësoi "përpjekjet e bëra nga Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara për të arritur këtë marrëveshje", duke shprehur shpresën se ajo "do të hapë rrugën për t'i dhënë fund vuajtjeve, do të parandalojë humbjet e mëtejshme të jetëve dhe do t'i japë fund krizës dhe kushteve tragjike në Rripin e Gazës".

Ministria e Jashtme irakiane tha gjithashtu se "e mirëpret marrëveshjen, e cila vjen pas sakrificave të rëndësishme dhe vuajtjeve të mëdha të popullit palestinez në Rripin e Gazës".

MPJ-ja e Irakut i quajti përpjekjet e armëpushimit "një reflektim të rëndësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar për t'i dhënë fund vuajtjeve civile dhe për të siguruar stabilitetin rajonal".

Në mënyrë të ngjashme, Jemeni, përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme, vlerësoi përpjekjet e përbashkëta ndërmjetësuese të Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara që çuan në marrëveshjen, "e cila pritet t'i japë fund luftës në Gaza dhe të lehtësojë vuajtjet e popullit palestinez".

Ndërkohë, Mohamed Menfi, kreu i Këshillit të Presidencës së Libisë, përshëndeti shpalljen e armëpushimit, duke thënë se shpreson për një zbatim të qetë të kushteve të tij.

"Çështja palestineze do të mbetet kauza qendrore për popullin libian", tha Menfi në X, duke theksuar mbështetjen e Libisë për kauzën palestineze në të gjitha platformat ndërkombëtare.

Në frontin organizativ, Unioni Ndërkombëtar i Dijetarëve Myslimanë përshëndeti "ndërprerjen e agresionit në Gaza dhe përgëzoi qëndrueshmërinë dhe sakrificat e popullit të saj", duke bërë thirrje në një deklaratë për "rindërtimin e Gazës".

Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, konfirmoi marrëveshjen, e cila do të hyjë në fuqi të dielën.

Ai përshkroi fazën e parë, e cila do të zgjasë për 42 ditë dhe do të përfshijë lirimin e 33 të burgosurve izraelitë në këmbim të një numri të burgosurish palestinezë.

Njoftimi erdhi në ditën e 467-të të gjenocidit të Izraelit kundër Gazës, i cili me mbështetjen e ShBA-së ka vrarë dhe plagosur më shumë se 156.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Lufta ka lënë më shumë se 11 mijë njerëz të zhdukur, me shkatërrim të gjerë dhe një krizë humanitare që ka marrë jetën e shumë të moshuarve dhe fëmijëve në një nga fatkeqësitë më të këqija humanitare globale.