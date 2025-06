Rusia në bisedimet me Trump do të kërkojë shkëputjen e Ukrainës nga NATO-ja

Sipas një raporti nga ‘Bloomberg’, i cili citon burime të njohura me përgatitjet e Moskës, tha se Kremlini do të kërkojë që Ukrainë të kthehet në një shtet neutral me një ushtri të kufizuar.