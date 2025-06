Presidenti i sapozgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, synon të ndërmarrë veprime si të sigurohet akses i vazhdueshëm në TikTok dhe të mbrohen të dhënat e përdoruesve, sipas këshilltarit të tij të ardhshëm të sigurisë kombëtare.

“TikTok në vetvete është një platformë fantastike”, tha Mike Waltz për Fox News në një intervistë të mërkurën.

"Algoritmi është mahnitës. Ne do të gjejmë një mënyrë për ta mbajtur atë, por do t'i mbrojmë të dhënat e njerëzve," shtoi ai, duke iu referuar një ligji amerikan që u kërkon pronarëve të tij kinezë t'ua shesin platformën pronarëve amerikanë ose do të ndalohet, për shkak të shqetësimeve të sigurisë.

Për këto shqetësime sigurie, ai shtoi: "Ne sigurisht që nuk duam që qeveria kineze t'i shohë të gjitha të dhënat dhe fjalëkalimet e tyre."

Ligji që kufizon operacionet e TikTok në ShBA do të hyjë në fuqi të dielën nëse kompania e saj mëmë, pronari me bazë në Kinë ByteDance, nuk e transferon pronësinë ose nëse nuk ruhet nga një vendim gjykate i minutës së fundit.

Masat e propozuara synojnë t'i adresojnë shqetësimet e sigurisë kombëtare mbi shkëmbimin e mundshëm të të dhënave me autoritetet kineze, pretendon ByteDance.

Trump e kundërshton ndalimin dhe i kërkoi Gjykatës së Lartë të bëjë një shqyrtim urgjent të masës.

Në mandatin e tij të parë si president në 2017-2021, Trump favorizoi një ndalim, por e ndryshoi qëndrimin e tij kur një pronar i pjesshëm i ByteDance u bë gjithashtu një nga kontribuesit e tij në fushatë.