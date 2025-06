Afro 22.400 persona të plagosur në rajonin Tibet të Kinës nga një tërmet më herët këtë muaj u trajtuan nga ushtria kineze, raportuan mediat lokale të premten.

Tërmeti me magnitudë 6,8 më 7 janar shkaktoi vdekjen e 126 personave, sipas autoriteteve kineze. Më shumë se 60.000 njerëz u zhvendosën.

Ministria Kineze e Mbrojtjes dislokoi 2.055 oficerë dhe ushtarë nga Ushtria Çlirimtare Popullore dhe policia e armatosur, 869 pjesëtarë të milicisë, 20 avionë, si dhe 297 automjete dhe makineri inxhinierike, sipas Wu Qian, zëdhënës i ministrisë.

"Përpjekjet rezultuan në shpëtimin e 27 personave, zhvendosjen e 2.756 banorëve të prekur nga katastrofa, ngritjen e 21 pikave të mbështetjes mjekësore në terren, trajtimin dhe konsultimet mjekësore për 22.359 persona të plagosur, vendosjen e 2.812 çadrave dhe shtëpive të parapërgatitura, ofrimin e më shumë se 95.000 vakteve të ngrohta, transportimin e mbi 4.300 tonë materialesh ndihme për fatkeqësitë dhe pastrimin e mbi 4.700 metra kub mbeturina," shtoi ai.

Tërmeti me magnitudë 6,8, me epiqendër në Tsogo Township, goditi qytetin Xigaze në orën 9:05 të mëngjesit me kohën lokale (0105GMT) më 7 janar, në një thellësi prej 10 kilometrash.