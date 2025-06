"Procesi kyç fillon të dielën, dhe OKB-ja dhe një pjesë jona (OBSh-ja) po planifikojnë t’i japin përparësi sa më shumë që të jetë e mundur. Objektivi është të sigurojmë nga 500 deri në 600 kamionë në ditë gjatë javëve të ardhshme… Kjo do të jetë një rritje e madhe nga 40-50 që kemi parë gjatë muajit të fundit", tha Richard Peeperkorn, përfaqësues i OBSh-së për Bregun Perëndimor dhe Gazën, në përgjigje të një pyetjeje nga Anadolu.

Duke theksuar se një rritje e tillë do të ishte "e madhe", Peeperkorn tha se OBSh-ja do të përpiqet të bëjë më të mirën në nivelin e saj për të siguruar artikujt me përparësi "sa më shpejt të jetë e mundur".

Ai shprehu shpresën që procesi të zgjerohet në mënyrë që me hapjen e pikave të mbyllura kufitare të sillen mallra në veri dhe jug të Gazës.

Zëdhënësi shprehu gjithashtu shqetësim për situatën e sigurisë në enklavën e rrethuar, duke thënë se ajo duhet të trajtohet.

Prioritetet kryesore do të jenë ushqimi, uji, furnizimet mjekësore, karburantet, si dhe pjesët e riparimit të gjeneratorëve për spitalet, tha ai.

Në një pyetje vijuese nëse ka ndodhur ndonjë ndryshim në rrjedhën e ndihmës dhe misionet e OBSh-së që nga shpallja e marrëveshjes së armëpushimit, ai u përgjigj se situata është "e njëjtë".

"Aktualisht, ndihma që shkon në Gaza ka qenë e ngadaltë", tha ai, duke kërkuar që ajo "duhet patjetër" të ndryshojë gjatë javëve të ardhshme.

Të mërkurën, kryeministri i Katarit dhe Ministri i Punëve të Jashtme Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani njoftoi arritjen e një marrëveshjeje për armëpushim në Rripin e Gazës, duke vënë në dukje se zbatimi i saj do të fillojë këtë të diel.