Një raport i ri i Komitetit të Dhomës së Përbashkët të Mbretërisë së Bashkuar për Izraelin dhe Territorin Palestinez të Pushtuar ka ngritur shqetësime serioze në lidhje me veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza, duke i kërkuar qeverisë britanike të bëjë "afat kohor të qartë" për njohjen e Shtetit Palestinez.

Raporti, i cili përfshin prova nga seanca të shumta dhe vizita në rajon, përfshin një sërë rekomandimesh për qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, e cila tani ka dy muaj për t'u përgjigjur.

Raporti bazohet në provat e marra publikisht dhe privatisht gjatë disa muajve, duke përfshirë dëshmitë gojore nga organizatat humanitare në Jerusalemin Lindor dhe Bregun Perëndimor.

Ndërsa Komiteti pranoi kompleksitetin e konfliktit në vazhdim, ai nënvizoi akuzat në rritje për shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar nga qeveria izraelite dhe zyrtarë të lartë izraelitë, veçanërisht gjatë fushatës së fundit ushtarake në Gaza.

Në gjetjet e tij, Komiteti vuri në dukje se, megjithëse nuk pretendon të jetë një autoritet ligjor, ekziston një "rrezik i besueshëm" që veprimet e Izraelit mund të përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar, me disa ekspertë që sugjerojnë madje mundësinë e akuzave për gjenocid.

Kjo vjen në kohën e hetimeve të vazhdueshme nga organet ndërkombëtare, duke përfshirë Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) dhe Gjykatën Penale Ndërkombëtare (GjNP), të cilat kanë ngritur shqetësime mbi veprimet e zyrtarëve të lartë izraelitë si kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ish-ministri i Mbrojtjes, Yoav Gallant.

Komiteti dënoi dhunën dhe kërkoi kthimin e plotë të pengjeve izraelite, duke e quajtur atë një hap kritik drejt rivendosjes së besimit në procesin e armëpushimit.

Në të njëjtën kohë, ai theksoi ndikimin e rëndë humanitar mbi civilët palestinezë, me shumë viktima të raportuara dhe shkatërrim të konsiderueshëm të infrastrukturës në Gaza.

Një rekomandim kryesor i raportit është që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar të vendosë një afat kohor të qartë për njohjen e një shteti palestinez, krahas garantimit të sigurisë dhe sigurisë së Izraelit.

Komiteti theksoi se kjo njohje, së bashku me një angazhim të fortë ndaj ligjit ndërkombëtar, është thelbësore për arritjen e një paqeje të qëndrueshme në rajon.

Raporti gjithashtu i bën thirrje qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar që ta shtyjë Izraelin të respektojë detyrimet e tij ndërkombëtare humanitare, veçanërisht në lidhje me zhvendosjen e detyruar të civilëve palestinezë në Bregun Perëndimor.

Komiteti deklaroi kategorikisht se shkatërrimi i pronës dhe dhuna e kolonëve që çojnë në zhvendosjen e palestinezëve duhet të trajtohen si "transferim i dhunshëm", i cili është i paligjshëm sipas ligjit ndërkombëtar, e jo thjesht zhvendosje.

Një aspekt tjetër domethënës i raportit është qëndrimi i tij i fortë mbi rolin e agjencisë së OKB-së për palestinezët; UNRWA.

Komiteti i ka kërkuar qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të sigurojë që UNRWA të lejohet të kryejë punën e saj pa pengesa, veçanërisht në dritën e ligjeve të reja të miratuara nga Knesset izraelit që mund ta pengojnë agjencinë të veprojë në territoret palestineze.

UNRWA ofron ndihmë thelbësore humanitare për refugjatët palestinezë dhe ka qenë një pjesë kritike e përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar për ta trajtuar krizën humanitare në Gaza dhe Bregun Perëndimor.

Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar i janë dhënë dy muaj kohë për t'iu përgjigjur rekomandimeve të Komitetit, me shpresën se do ta qartësojë pozicionin e saj për këto çështje dhe do të përshkruajë çdo hap që synon të marrë në adresimin e situatës komplekse dhe të vazhdueshme në Izrael dhe Palestinë.

- Armëpushimi

Katari njoftoi të mërkurën një marrëveshje armëpushimi për t'i dhënë fund më shumë se 15 muajve të sulmeve vdekjeprurëse izraelite në Rripin e Gazës.

Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tha se marrëveshja trefazore do të hyjë në fuqi të dielën.

Marrëveshja përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe qetësinë e qëndrueshme, duke synuar një armëpushim të përhershëm dhe tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza.

Gati 46,800 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe më shumë se 110,000 janë plagosur në luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza që nga 7 tetori 2023, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Lufta ka lënë më shumë se 11.000 njerëz të zhdukur, me shkatërrim të gjerë dhe një krizë humanitare që ka marrë jetën e shumë të moshuarve dhe fëmijëve në një nga fatkeqësitë më të këqija humanitare globale.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti në nëntor për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.