Kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi të premten marrëveshjen e armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve me Hamasin në Gaza.

Në një deklaratë nga Zyra e Kryeministrit izraelit thuhet se marrëveshja është miratuar nga Kabineti i Sigurisë, sepse duke pasur parasysh aspektet politike, të sigurisë dhe ato humanitare, ajo mbështet qëllimet e luftës dhe i është dorëzuar qeverisë për miratim përfundimtar.

Qeveria izraelite pritet të takohet sot për ta diskutuar armëpushimin dhe marrëveshjen e shkëmbimit të të burgosurve me Hamasin.

Netanyahu: Garancitë e marra nga ShBA-ja

Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në mbledhjen e kabinetit të sigurisë se ka marrë garanci nga presidenti i zgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, dhe presidenti aktual Joe Biden.

Sipas gazetës Yediot Ahronot, Netanyahu theksoi në një takim të kabinetit të sigurisë se kishte siguruar mbështetjen e ShBA-së në rast se negociatat për fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit dështojnë.

“Kam marrë garanci të forta nga të dy presidentët, Biden dhe Trump, se nëse negociatat për fazën e dytë të marrëveshjes dështojnë dhe Hamasi nuk përmbush kërkesat tona të sigurisë, ne do të vazhdojmë me sulmet intensive në Gaza, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara”, tha Netanyahu.