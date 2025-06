Është nxjerrë në shitje libri “Projektet e mëdha të Republikës”, i përgatitur nga Anadolu me kontribute të Ministrisë së Transportit dhe të Infrastrukturës.

I përbërë nga nëntë kapituj, libri detajon investimet dhe projektet e rëndësishme të kryera që nga shpallja e Republikës Turke.

Seksionet kryesore të librit fokusohen në investimet në transport, komunikim, kujdes shëndetësor, energji dhe burime ujore, industrinë e mbrojtjes, teknologjinë dhe industrinë, kulturën dhe artin, sportin dhe strukturat ekonomike.

Duke shërbyer si një udhëzues për ata që kërkojnë të kuptojnë distancën që ka kaluar vendi gjatë shekullit të kaluar, libri ofron detaje mbi projekte të shumta të zbatuara pothuajse në çdo sektor.

Duke nxjerrë në pah dëshmitë më konkrete të projekteve të Türkiyes të kryera me burime vendase dhe kombëtare, libri përmban investime të mëdha në infrastrukturë nga 100 vitet e fundit, duke përfshirë Urën e Martirëve të 15 Korrikut, urat Osmangazi dhe Yavuz Sulltan Selim, tunelin Eurasia, Marmaray, Aeroportin e Istanbulit, dhe sistemet hekurudhore me shpejtësi të lartë. Libri gjithashtu mbulon projekte të rëndësishme në teknologji, kujdes shëndetësor, mbrojtje, aviacion, ndërtim, kulturë, energji dhe arkitekturë.

Më shumë projekte

Ndërkaq, libri detajon hapat e ndërmarrë për të rritur kapacitetin prodhues të vendit dhe për të zhvilluar industrinë turke vendase.

“Projektet e mëdha të Republikës” përfshin informacion mbi projektet e kujdesit shëndetësor nga vitet e hershme të republikës dhe iniciativat e fundit si Avionët Luftarak Kombëtar, Stacioni Kërkimor Antarktik Turk, Togg (automjeti elektrik vendas i Türkiyes) dhe projektet e energjisë së rinovueshme.

Këto projekte të njohura globalisht janë paraqitur me datat e hapjes, veçoritë dhe strukturat e tyre të integruara. Të shoqëruara me infografikë dhe fotografi, projektet prezantohen në një format enciklopedik me letër dhe lidhje me cilësi të lartë, duke paraqitur një pamje të gjallë të vizionit "Türkiye e fortë".