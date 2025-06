Disa persona u arrestuan pas përplasjes me policinë që tentonte të ndalonte protestuesit nga arritja në Trafalgar Square në Londër, pasi mijëra njerëz u mblodhën të shtunën për të treguar solidaritet me palestinezët, vetëm pak orë para se një armëpushim të hyjë në fuqi në Gaza.

Mijëra njerëz u mblodhën në Whitehall për tubimin e Palestine Solidarity Campaign (PSC), përpara një armëpushimi të planifikuar në Rripin e Gazës, i cili pritet të hyjë në fuqi të dielën në mëngjes.

Megjithatë, tensionet u rritën kur protestuesit u përplasën me policinë, ndërsa një grup i madh kaloi përmes një rreshti policie dhe marshoi drejt Trafalgar Square, duke sfiduar kushtet e rrepta të vendosura nga Policia Metropolitane.

Ndërsa situata përshkallëzohej, disa persona u arrestuan në lidhje me trazirat, duke shënuar një kapitull tjetër të tensionuar në protestat e vazhdueshme propalestineze në Mbretërinë e Bashkuar.

Tubimi, i cili fillimisht ishte planifikuar si një protestë statike në Whitehall, kishte për qëllim të tërhiqte vëmendjen ndaj konfliktit të vazhdueshëm në Gaza.

Megjithatë, protestuesit tentuan të lëviznin drejt Trafalgar Square, pavarësisht kufizimeve të vendosura nga policia për të parandaluar veprime të tilla.

Policia Metropolitane kishte vendosur më parë kushte të rrepta për të parandaluar demonstruesit nga arritja në vendndodhje kyçe, duke përfshirë sheshin dhe selinë e BBC-së në Portland Place, të cilat ishin shënjestruar nga protestuesit në protesta të mëparshme.

Sipas një deklarate nga Policia Metropolitane në platformën X, një grup demonstruesish kaloi përmes një rreshti policie dhe arriti në cepin veriperëndimor të Trafalgar Square.

Autoritetet lëshuan një paralajmërim ndaj grupit, duke i kërkuar të shpërndahen ose do të përballen me arrestime. "Kushdo në atë grup duhet tani të shpërndahet dhe të largohet nga zona. Kushdo që mbetet në shkelje të kushteve, ose që nxit shkelje të mëtejshme, do të arrestohet," thuhej në deklaratën e policisë.

Një kontigjent i madh protestuesish vazhdoi të marshonte nga Trafalgar Square, duke mbajtur një banderolë ku shkruhej: "Labour, Tories, BBC. Ju tregoni krimet e Rusisë, por fshihni ato të Izraelit. Pse?"

Tubimi, i cili kishte mbledhur mbështetës të kauzës palestineze nga e gjithë Londra, ishte pjesë e një serie protestash që janë zhvilluar në Mbretërinë e Bashkuar mes thirrjeve të shtuara për një armëpushim në Gaza. Ndërsa shumë protestues kanë respektuar zonat e përcaktuara të protestës, disa janë përplasur me policinë për shkak të kufizimeve mbi lëvizjet e tyre.

Ndërsa konflikti në Gaza vazhdon të dominojë në lajme, protestat nuk tregojnë shenja të ndalimit, me demonstruesit që kërkojnë presion më të madh ndërkombëtar mbi Izraelin dhe ndalimin e dhunës.

Katari njoftoi një marrëveshje armëpushimi me tre faza të mërkurën në mbrëmje për t’u dhënë fund më shumë se 15 muajve të sulmeve vdekjeprurëse izraelite në Rripin e Gazës, me armëpushimin që pritet të hyjë në fuqi të dielën në orën 08:30 me orën lokale (06:30 GMT).