Partia izraelite e ekstremit të djathtë Fuqia Izraelite njoftoi të shtunën se do të largohej nga qeveria e koalicionit izraelit të udhëhequr nga Benjamin Netanyahu dhe se lideri i saj, Itamar Ben-Gvir, do të tërhiqej si ministër i Sigurisë Kombëtare të dielën.

Nën dritën e miratimit të marrëveshjes "të pamatur" me Hamasin, "partia Fuqia Izraelite do të dorëzojë letrat e dorëheqjes nga qeveria dhe koalicioni nesër në mëngjes dhe ministrat Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf dhe Amichai Eliyahu, si dhe kryetarët e komiteteve, MKs (anëtarë të Knesset) Zvika Fogel, Limor Son Har-Melech dhe MK Yitzhak Kroizer, do të largohen nga pozicionet e tyre”, sipas Autoritetit zyrtar të Transmetimit të Izraelit, duke cituar një deklaratë të lëshuar nga partia politike.

Më herët të enjten, Ben Gvir shprehu synimin e tij për të dhënë dorëheqjen si ministër i sigurisë kombëtare dhe partia e tij do të largohej nga qeveria e koalicionit nëse marrëveshja miratohej.

Qeveria izraelite miratoi një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve në Rripin e Gazës të premten vonë gjatë një mbledhjeje disa orëshe të kabinetit, njoftoi transmetuesi publik izraelit KAN.