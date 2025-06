TikTok ka informuar përdoruesit në ShBA se ata nuk mund të përdorin aplikacionin e videove “për momentin” pas miratimit të një ndalimi ndaj shërbimeve të platformës sociale.

“Na vjen keq, TikTok nuk është i disponueshëm për momentin. Një ligj që ndalon TikTok-un është miratuar në ShBA. Për fat të keq, kjo do të thotë se ju nuk mund ta përdorni TikTok-un për momentin”, shkruhej një mesazh nga aplikacioni.

“Ne jemi me fat që presidenti Trump ka treguar se ai do të punojë me ne për një zgjidhje për të rikthyer TikTok-un sapo të marrë detyrën. Ju lutemi, qëndroni të sintonizuar”, thuhej më tej.

Përdoruesit ende lejohen të identifikohen për të shkarkuar të dhënat e tyre, por aplikacioni nuk është më i disponueshëm në App Store ose Google Play Store.

Kompania disa orë më parë njoftoi se do t’i bëjë shërbimet e saj “përkohësisht të padisponueshme”.

Të premten, Gjykata e Lartë e ShBA-së mbështeti një ligj për të ndaluar TikTok-un nëse kompania e saj mëmë ByteDance me bazë në Kinë nuk heq dorë nga aplikacioni. Gjykata amerikane vendosi se ultimatumi i shitjes ose ndalimit nuk shkel të drejtat e kompanisë në Amendamentin e Parë në Kushtetutën e ShBA-së.

Shtëpia e Bardhë tha se aplikacioni kinez i mediave sociale duhet të mbetet i disponueshëm në ShBA, por nën pronësinë amerikane për të adresuar shqetësimet e sigurisë kombëtare.

Presidenti i sapozgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, i cili ka treguar simpati për TikTok-un, nesër rikthehet në Shtëpinë e Bardhë për të filluar mandatin e tij të tyre si president, një ditë pas afatit të largimit të TikTok-ut.

Trump kërkoi nga gjykata amerikane të shtyjë vendimin për negociata. Shefi ekzekutiv i TikTok-ut, Shou Zi Chew, pritet të marrë pjesë në inaugurimin e Trumpit.

Ligji dypartiak, i miratuar nga Kongresi dhe i nënshkruar nga presidenti Joe Biden, i dha kompanisë ByteDance 270 ditë për të hequr dorë ose për t’u përballur me një ndalim në SHBA.