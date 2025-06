Izraeli njoftoi se disa të burgosur palestinezë, të planifikuar për t'u liruar në bazë të marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve në Rripin e Gazës, do të deportohen për të ulur rreziqet e sigurisë.

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të premten në mbrëmje se palestinezët që do të lirohen do të dërgohen jashtë vendit ose në Rripin e Gazës.

Duke iu referuar të burgosurve si "vrasës," Netanyahu deklaroi se ata "nuk do të dërgohen në Bregun Perëndimor, por do të dërgohen në Rripin e Gazës ose jashtë vendit."

Një listë e publikuar të premten në mëngjes nga Ministria e Drejtësisë e Izraelit tregoi se 735 palestinezë do të liroheshin, me mbi 180 prej tyre që do të deportoheshin jashtë vendit, në këmbim të pengjeve izraelite të mbajtura në Gaza.

Marrëveshja nuk specifikon vendet ku të burgosurit e deportuar do të dërgohen, por mediat izraelite, duke përfshirë transmetuesin publik të vendit KAN, raportuan se destinacionet mund të përfshijnë Katarin ose Egjiptin. Asnjë nga këto vende nuk ka konfirmuar zyrtarisht se do të pranojë individët e liruar.

Sipas marrëveshjes, të burgosurit palestinezë nga Gaza do të kthehen në Rripin e Gazës pas lirimit të tyre.

Megjithatë, lista izraelite tregon se shumë të burgosur të akuzuar për vrasjen e izraelitëve do të deportohen përgjithmonë.

Disa figura të rëndësishme ndër të burgosurit që pritet të lirohen dhe të deportohen përfshijnë:

- Nail al-Bergusi, i njohur si lider i të burgosurve palestinezë, i burgosur për më shumë se 45 vjet.

- Osman Bilal, një komandant i krahut ushtarak të Hamasit, Brigadat Izz ad-Din al-Qassam, i burgosur për mbi 31 vjet.

- Bilal Ganem, i akuzuar për kryerjen e një sulmi të armatosur në Jerusalem në vitin 2015 që shkaktoi 22 viktima izraelite.

- Abdunnasr Isa, një lider i Hamasit, i burgosur për më shumë se 30 vjet.

- Zekeriya Zubaydi, një lider i Brigadave të Martirëve të Al-Aksës.

- Khalida Jarrar, një ish-anëtare e Këshillit Legjislativ Palestinez dhe figurë e lartë në Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës (PFLP).

Izraeli pretendon se deportimi ka për qëllim të minimizojë "rreziqet e sigurisë" që të burgosurit mund të paraqesin nëse kthehen në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Gazeta e përditshme Yedioth Ahronoth raportoi se Tel Avivi vendosi të deportojë të burgosurit e akuzuar për vrasjen e izraelitëve për të shmangur kërcënimet e ardhshme të sigurisë.

Megjithatë, një tjetër media izraelite, Kanali 13, citoi burime të sigurisë që vunë në dukje se vetëm deportimi mund të mos i parandalojë këta të burgosur nga rifillimi i aktiviteteve për shkak të aftësisë së tyre për të koordinuar ndërkombëtarisht.

Deri tani, as Komiteti Palestinez i të Burgosurve, pjesë e Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO), dhe as ndonjë ndërmjetësues nuk kanë publikuar emrat e të burgosurve që pritet të lirohen në fazën fillestare të marrëveshjes.

Megjithatë, Qaddura Faris, kreu i Komitetit Palestinez të të Burgosurve, njoftoi të premten se 1.737 palestinezë do të lirohen në fazën e parë të armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve.

Gjatë 77 viteve të fundit, izraelitët dhe palestinezët kanë arritur gati 40 marrëveshje për shkëmbim të të burgosurve.

Armëpushimi dhe marrëveshja për shkëmbimin e të burgosurve ndërmjet Izraelit dhe Hamasit

Katari, një nga vendet ndërmjetësuese, njoftoi më 15 janar se Izraeli dhe Hamasi kishin arritur një marrëveshje për armëpushim dhe shkëmbim të të burgosurve në Gaza.

Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi në orën 11:15 të paradites me kohën lokale (09:15 GMT) të dielën, pas një vonese prej disa orësh për shkak të akuzave izraelite ndaj Hamasit për vonesën në dorëzimin e një liste të pengjeve që do të liroheshin. Fillimisht, ajo ishte planifikuar të niste në orën 08:30 të mëngjesit me kohën lokale.

Marrëveshja gjithashtu garanton dorëzimin e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës dhe lejon palestinezët e zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre.

Detajet e fazës së dytë dhe të tretë do të pasojnë pas përfundimit të fazës së parë.

Pothuajse 47.000 njerëz janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa mbi 110.700 të tjerë janë plagosur në luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza që nga 7 tetori 2023, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.