Kancelari gjerman Olaf Scholz bëri thirrje të hënën për "lidhje të qëndrueshme" me ShBA-në përpara inaugurimit të Presidentit të zgjedhur Donald Trump mes akuzave të Berlinit se këshilltari i Trumpit, Elon Musk, po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të Gjermanisë.

“Marrëdhëniet transatlantike janë të një rëndësie të madhe për Gjermaninë dhe Evropën. Dhe NATO është garantuesi i sigurisë sonë. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për marrëdhënie të qëndrueshme me ShBA-në”, tha Scholz për të përditshmen Rheinische Post.

Kancelari theksoi se ai kishte folur tashmë dy herë me Trumpin në telefon.

“Ishin biseda shumë miqësore dhe të mira. Edhe këshilltarët tanë janë takuar disa herë. Pra, ne nuk po e nisim nga e para me administratën e re,” shtoi ai.

Duke iu referuar pretendimeve të fundit territoriale të Trump ndaj Grenlandës, Kanadasë dhe Kanalit të Panamasë, Scholz tha se evropianët qëndrojnë për rregulla për të cilat janë rënë dakord prej kohësh ndërkombëtarisht.

"Një rregull është: Kufijtë nuk duhet të zhvendosen me forcë," përsëriti kancelarja gjermane.

Vërejtjet e Scholzit erdhën vetëm një ditë pasi Andreas Michaelis, ambasadori i Gjermanisë në SHBA, shprehu frikën për një ndryshim thelbësor në sistemin politik të ShBA-së nën Trump.

"Trump po ndjek një agjendë të "përçarjes maksimale", paralajmëroi Michaelis në një dokument konfidencial.

Marrëdhëniet midis Berlinit dhe Uashingtonit janë tensionuar pasi Musk, i cili do të shërbejë si këshilltar i presidentit të ardhshëm, përsëriti mbështetjen e tij të fortë për partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 23 shkurtit në Gjermani. .

“Nëse nuk jeni të kënaqur me situatën, duhet të votoni për ndryshim. Dhe kjo është arsyeja pse unë me të vërtetë rekomandoj fuqimisht që njerëzit të votojnë për AfD. Kjo është arsyeja pse ky është rekomandimi im i fortë. Dhe unë mendoj se kjo është thjesht një lëvizje e arsyeshme,” tha Musk në një bisedë në internet në X me lideren e AfD, Alice Weidel.

“Në fakt, unë, siç e kam thënë publikisht, mendoj se vetëm AfD-ja mund ta shpëtojë Gjermaninë. Dhe thjesht dua të jem shumë i qartë për këtë: vetëm AfD-ja mund ta shpëtojë Gjermaninë, fundi i historisë. Dhe njerëzit me të vërtetë duhet të qëndrojnë pas AfD-së, përndryshe gjërat do të përkeqësohen shumë, shumë në Gjermani,” shtoi ai.

Musk shkaktoi kritika të forta brenda establishmentit politik të Gjermanisë për mbështetjen e tij për AfD-në, veçanërisht pasi ai ofendoi gjithashtu Presidentin Frank-Walter Steinmeier dhe kancelarin Olaf Scholz.

Qeveria gjermane ka akuzuar Musk se po përpiqet të ndikojë në fushatën zgjedhore të vendit duke treguar mbështetjen e tij për AfD-në.

Ndërsa ai është i lirë ta shprehë mendimin e tij, “Elon Musk po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet federale përmes deklaratave të tij”, tha zëvendës zëdhënësja e qeverisë Christiane Hoffmann në një konferencë shtypi në Berlin.

Musk, i cili gjithashtu zotëron platformën e mediave sociale X, kishte shkruar gjithashtu një editorial të ftuar në gazetën e përditshme WELT duke shprehur mbështetjen e tij për AfD-në.

Hoffmann tha se Musk kishte sugjeruar votën për një parti që po monitorohej nga agjencia vendase e inteligjencës së vendit si një rast i mundshëm ekstremist i krahut të djathtë.

AfD-ja aktualisht është e dyta në sondazhet mbarëkombëtare dhe mund të jetë në gjendje të pengojë një shumicë të qendrës së djathtë ose të qendrës së majtë.

Megjithatë, partitë kryesore të Gjermanisë, më shumë centriste janë zotuar të refuzojnë të formojnë një koalicion me AfD-në në nivel kombëtar.