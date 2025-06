Masa të paprecedenta sigurie janë vendosur për inaugurimin e dytë të presidentit të zgjedhur të ShBA-së, Donald Trump, të hënën, duke shënuar kthimin e tij në Shtëpinë e Bardhë pas një hendeku katërvjeçar.

Rregullimi i sigurisë vjen mes shqetësimeve të shtuara pas dy tentativave të dukshme për vrasje - një sulm terrorist në New Orleans dhe një shpërthim në Las Vegas.

Ngjarja është zhvendosur brenda në Capitol Rotunda për shkak të shqetësimeve të motit, duke shënuar ceremoninë e parë në ambiente të mbyllura që nga viti 1985. Kjo ka kërkuar rregullime të shpejta në protokollet ekzistuese të sigurisë, me agjencitë e zbatimit të ligjit që punojnë për ta garantuar sigurinë e presidentit të zgjedhur dhe të pjesëmarrësve.

Shërbimi Sekret i ShBA-së po koordinon të gjitha burimet federale, shtetërore dhe lokale sipas Direktivës së Vendimit Presidencial 62 dhe Aktit të Mbrojtjes nga Kërcënimet Presidenciale të vitit 2000, duke punuar ngushtë me agjencitë e shumta të zbatimit të ligjit për të siguruar mbulim gjithëpërfshirës të sigurisë.

Kryebashkiaku i Uashington DC Muriel Bowser tha se agjencitë e sigurisë publike kishin shpenzuar gati një vit duke zhvilluar një plan gjithëpërfshirës sigurie në bashkëpunim me partnerët federalë.

25.000 personel sigurie të dislokuar

Ngjarja, e përcaktuar si një Ngjarje e Sigurisë Speciale Kombëtare (NSSE), paraqet perimetrin më të gjerë të sigurisë të krijuar ndonjëherë për një inaugurim, me 48 kilometra (30 milje) gardh rreth Kapitolit.

Janë vendosur edhe rreth 25.000 personel të zbatimit të ligjit dhe ushtarak, duke përfshirë 7.800 trupa të Gardës Kombëtare dhe 4.000 oficerë të Departamentit të Policisë Metropolitane, për ta mbrojtur ceremoninë, e cila pritet të tërheqë 250.000 të ftuar me biletë.

Disa stacione të metrosë do të qëndrojnë të mbyllura gjatë gjithë ditës në kuadër të masave të sigurisë, ndërsa të tjerat funksionojnë nën vëzhgim të shtuar. Transporti publik u hap në orën 4:00 të mëngjesit me orën lokale (0900 GMT), me qindra personel sigurie që monitorojnë sistemet.

Administrata Federale e Aviacionit ka zbatuar një zonë ndalim-fluturimi që shtrihet 30 milje detare (55,5 kilometra) nga kryeqyteti, duke përfshirë kufizimet e dronëve. Vëzhgimi ajror do të kryhet nga helikopterët e rendit gjatë gjithë ngjarjes. Roja Bregdetare ka rritur gjithashtu në mënyrë të konsiderueshme sigurinë detare, duke vendosur mbi 300 personel nga Sektori i Rojës Bregdetare Maryland - Rajoni Kombëtar i Kapitalit dhe njësi të tjera në mbarë vendin për t'i monitoruar dhe siguruar rrugët ujore.

Operacioni gjithëpërfshirës i sigurisë përfaqëson një nga përpjekjet më të mëdha të koordinuara të zbatimit të ligjit në historinë e fundit të ShBA-së, duke reflektuar tensionet e rritura dhe sfidat e sigurisë që rrethojnë këtë ngjarje.