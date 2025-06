Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut kritikoi të hënën partinë e ekstremit të djathtë dhe anti-imigruese Alternativa për Gjermaninë (AfD) për dërgimin e fletushkave që ngjasojnë me biletat e fluturimit në një drejtim në shtëpitë e emigrantëve dhe refugjatëve si pjesë e fushatës së saj zgjedhore.

“Është e qartë se narrativat që synojnë të përjashtojnë, të diskriminojnë ose të çnjerëzojnë migrantët dhe refugjatët, minojnë aftësinë e tyre për të gëzuar plotësisht të drejtat e tyre”, tha zëdhënësja e zyrës, Liz Throssell në një deklaratë.

Është "jetike" që shtetet të flasin "vendosur" kundër ksenofobisë, diskriminimit dhe racizmit kundër njerëzve në lëvizje, theksoi Throssell.

"Përveç kësaj, rëndësia e një mjedisi elektoral pa diskriminim, duke përfshirë diskriminimin racor dhe ksenofobinë, nuk mund të mbivlerësohet," tha ajo. "Të gjithë politikanët dhe aktorët e tjerë duhet të ushtrojnë përmbajtje dhe të shmangin retorikën përçarëse dhe çnjerëzore që nxit urrejtje, dhunë ose diskriminim."

Ajo vuri në dukje se kjo përfshin përmbysjen nga hedhja e grupeve të caktuara të njerëzve, si migrantët dhe refugjatët, si koka turku për të shpërqendruar nga problemet reale që duhen trajtuar dhe për të fituar mbështetje politike.

Një degë rajonale e AfD-së ka shpërndarë "bileta fluturimi" false për ta promovuar deportimin e njerëzve në një "vend të sigurt amë".

Javën e kaluar, policia në Gjermani nisi një hetim penal për këtë çështje.

Fletushkat, të dizenjuara për t'u ngjasuar me kartat e imbarkimit, reklamojnë një fluturim me një drejtim nga "Gjermania" në një "vend të sigurt origjine" për një pasagjer me emrin "emigrant ilegal" më 23 shkurt, datë e zgjedhjeve federale gjermane.